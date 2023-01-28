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Украинские войска при обстреле Донецка повредили здание горного лицея - РИА Новости, 28.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230128/litsey-1848104024.html
Украинские войска при обстреле Донецка повредили здание горного лицея
Украинские войска при обстреле Донецка повредили здание горного лицея - РИА Новости, 28.01.2023
Украинские войска при обстреле Донецка повредили здание горного лицея
Профессиональный горный лицей получил повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T16:16
2023-01-28T16:16
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Профессиональный горный лицей получил повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, В мире
16:16 28.01.2023
 
Украинские войска при обстреле Донецка повредили здание горного лицея

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждениях здания горного лицея при украинском обстреле

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Профессиональный горный лицей получил повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района получила повреждение кровля мастерских Донецкого профессионального горного лицея по улице Рационализаторов", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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