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Украинские войска при обстреле Донецка повредили здание горного лицея
Украинские войска при обстреле Донецка повредили здание горного лицея - РИА Новости, 28.01.2023
Украинские войска при обстреле Донецка повредили здание горного лицея
Профессиональный горный лицей получил повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T16:16
2023-01-28T16:16
2023-01-28T16:16
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Профессиональный горный лицей получил повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские войска при обстреле Донецка повредили здание горного лицея
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждениях здания горного лицея при украинском обстреле