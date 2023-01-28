https://ria.ru/20230128/lama-1848145555.html

Представитель Далай-ламы ушел с поста верховного ламы Калмыкии

Представитель Далай-ламы ушел с поста верховного ламы Калмыкии - РИА Новости, 28.01.2023

Представитель Далай-ламы ушел с поста верховного ламы Калмыкии

Почетный представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии Тэло Тулку Ринпоче* (Эрдни Омбадыков*), ранее включенный Минюстом РФ в реестр иностранных... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T22:16

2023-01-28T22:16

2023-01-28T22:18

религия

россия

монголия

украина

снг

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Почетный представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии Тэло Тулку Ринпоче* (Эрдни Омбадыков*), ранее включенный Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, решил покинуть пост верховного ламы Калмыкии и отметил, что служил "калмыцкому народу и буддистам всей России", говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте Центрального хурула Калмыкии. Ранее Минюст России включил Тэло Тулку Ринпоче* в реестр иноагентов. Как сообщается на сайте министерства, Омбадыков* "высказывался против специальной военной операции на Украине и открыто выступал в поддержку Украины, является гражданином США. Проживает за пределами Российской Федерации". "В сложившейся ситуации считаю целесообразным передать все полномочия, связанные с постом Шаджин-ламы (верховного ламы – ред.) Республики Калмыкия, ныне действующему настоятелю Централизованной религиозной организации Калмыцкий центральный буддийский монастырь "Геден Шеддуп Чой Корлинг" геше Тендзину Чойдаку (Мутулу Овьянову) и администратору гелонгу Йонтену Лодою (Сергею Киришову)", - говорится в сообщении. Он попросил монашескую общину Калмыцкого центрального буддийского монастыря "Геден Шеддуп Чой Корлинг" "принять решение о выборе из числа полностью посвященных монахов кандидата на пост Шаджин-ламы, который в сложившихся условиях сможет наиболее эффективно выполнять работу на благо Республики Калмыкия". "Убежден, что выдвинутый ими кандидат принесет большое благо дальнейшему развитию чистой формы буддизма в Республике Калмыкия", - добавил Ринпоче*. Он пожелал народу Калмыкии и всем последователям буддизма "в эти трудные времена сохранять мужество, стойкость и приверженность идеалам сострадания, любви и ненасилия, на которых зиждется исповедуемое нами Учение Будды". Как пояснил РИА новости Сергей Киришов, Тэло Тулку Ринпоче* остается в должности почетного представителя Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии.* Признан физлицом-иноагентом.

https://ria.ru/20230119/inoagenty-1846105449.html

https://ria.ru/20221229/dalay-lama-1841905966.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, монголия, украина, снг, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)