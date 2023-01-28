https://ria.ru/20230128/kuban-1848106160.html

На Кубани жителям новых регионов России выдали более 19 тысяч паспортов

На Кубани жителям новых регионов России выдали более 19 тысяч паспортов - РИА Новости, 28.01.2023

На Кубани жителям новых регионов России выдали более 19 тысяч паспортов

Жителям из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей выдали свыше 19 тысяч российских паспортов на Кубани, сообщили в... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T16:36

2023-01-28T16:36

2023-01-28T16:36

запорожская область

россия

луганская народная республика

общество

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КРАСНОДАР, 28 янв – РИА Новости. Жителям из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей выдали свыше 19 тысяч российских паспортов на Кубани, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Жителям новых территорий России в крае выдали более 19 тысяч паспортов. Всего Краснодарский край принял около 100 тысяч жителей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На сегодняшний день в 55 здравницах региона находятся 13,5 тысяч переселенцев из Херсонской и Запорожской областей, вынужденно покинувших свои дома", - говорится в сообщении. Уточняется, что переселенцы живут в Анапе и Геленджике, Темрюкском, Туапсинском и Апшеронского районах края. Жителям помогают с поиском работы. Сейчас в сформированном для трудоустройства реестре - продавцы, бухгалтера, повара, разнорабочие, охранники, водители, строители, экономисты, учителя и инженеры. Дети устроены в детсады и школы региона. Для жителей организован досуг - посещение библиотек, музеев, экскурсионные выезды, работа кружков по интересам, добавляют в пресс-службе. Отмечается, что продолжается выдача жилищных сертификатов. Так из поступивших более 8,5 тысячи заявлений одобрены уже свыше 5,5 тысячи.

https://ria.ru/20230127/razvitie-1847975673.html

https://ria.ru/20230127/prava-1847992118.html

запорожская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, россия, луганская народная республика, общество