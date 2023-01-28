https://ria.ru/20230128/kuban-1848106160.html
На Кубани жителям новых регионов России выдали более 19 тысяч паспортов
На Кубани жителям новых регионов России выдали более 19 тысяч паспортов - РИА Новости, 28.01.2023
На Кубани жителям новых регионов России выдали более 19 тысяч паспортов
Жителям из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей выдали свыше 19 тысяч российских паспортов на Кубани, сообщили в... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T16:36
2023-01-28T16:36
2023-01-28T16:36
запорожская область
россия
луганская народная республика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826765481_0:111:3071:1839_1920x0_80_0_0_6914940283777fc98a80d7d63ece88c4.jpg
КРАСНОДАР, 28 янв – РИА Новости. Жителям из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей выдали свыше 19 тысяч российских паспортов на Кубани, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Жителям новых территорий России в крае выдали более 19 тысяч паспортов. Всего Краснодарский край принял около 100 тысяч жителей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На сегодняшний день в 55 здравницах региона находятся 13,5 тысяч переселенцев из Херсонской и Запорожской областей, вынужденно покинувших свои дома", - говорится в сообщении. Уточняется, что переселенцы живут в Анапе и Геленджике, Темрюкском, Туапсинском и Апшеронского районах края. Жителям помогают с поиском работы. Сейчас в сформированном для трудоустройства реестре - продавцы, бухгалтера, повара, разнорабочие, охранники, водители, строители, экономисты, учителя и инженеры. Дети устроены в детсады и школы региона. Для жителей организован досуг - посещение библиотек, музеев, экскурсионные выезды, работа кружков по интересам, добавляют в пресс-службе. Отмечается, что продолжается выдача жилищных сертификатов. Так из поступивших более 8,5 тысячи заявлений одобрены уже свыше 5,5 тысячи.
https://ria.ru/20230127/razvitie-1847975673.html
https://ria.ru/20230127/prava-1847992118.html
запорожская область
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826765481_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_8774fc6f1853bc8278c2d696b3416bba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, луганская народная республика, общество
Запорожская область, Россия, Луганская Народная Республика, Общество
На Кубани жителям новых регионов России выдали более 19 тысяч паспортов
На Кубани жителям новых регионов России помогают с поиском работы