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На Кубани жителям новых регионов России выдали более 19 тысяч паспортов - РИА Новости, 28.01.2023
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На Кубани жителям новых регионов России выдали более 19 тысяч паспортов
На Кубани жителям новых регионов России выдали более 19 тысяч паспортов - РИА Новости, 28.01.2023
На Кубани жителям новых регионов России выдали более 19 тысяч паспортов
Жителям из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей выдали свыше 19 тысяч российских паспортов на Кубани, сообщили в... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T16:36
2023-01-28T16:36
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россия
луганская народная республика
общество
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КРАСНОДАР, 28 янв – РИА Новости. Жителям из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей выдали свыше 19 тысяч российских паспортов на Кубани, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Жителям новых территорий России в крае выдали более 19 тысяч паспортов. Всего Краснодарский край принял около 100 тысяч жителей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На сегодняшний день в 55 здравницах региона находятся 13,5 тысяч переселенцев из Херсонской и Запорожской областей, вынужденно покинувших свои дома", - говорится в сообщении. Уточняется, что переселенцы живут в Анапе и Геленджике, Темрюкском, Туапсинском и Апшеронского районах края. Жителям помогают с поиском работы. Сейчас в сформированном для трудоустройства реестре - продавцы, бухгалтера, повара, разнорабочие, охранники, водители, строители, экономисты, учителя и инженеры. Дети устроены в детсады и школы региона. Для жителей организован досуг - посещение библиотек, музеев, экскурсионные выезды, работа кружков по интересам, добавляют в пресс-службе. Отмечается, что продолжается выдача жилищных сертификатов. Так из поступивших более 8,5 тысячи заявлений одобрены уже свыше 5,5 тысячи.
https://ria.ru/20230127/razvitie-1847975673.html
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запорожская область, россия, луганская народная республика, общество
Запорожская область, Россия, Луганская Народная Республика, Общество
16:36 28.01.2023
 
На Кубани жителям новых регионов России выдали более 19 тысяч паспортов

На Кубани жителям новых регионов России помогают с поиском работы

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 28 янв – РИА Новости. Жителям из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей выдали свыше 19 тысяч российских паспортов на Кубани, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"Жителям новых территорий России в крае выдали более 19 тысяч паспортов. Всего Краснодарский край принял около 100 тысяч жителей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На сегодняшний день в 55 здравницах региона находятся 13,5 тысяч переселенцев из Херсонской и Запорожской областей, вынужденно покинувших свои дома", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что переселенцы живут в Анапе и Геленджике, Темрюкском, Туапсинском и Апшеронского районах края. Жителям помогают с поиском работы. Сейчас в сформированном для трудоустройства реестре - продавцы, бухгалтера, повара, разнорабочие, охранники, водители, строители, экономисты, учителя и инженеры.
Дети устроены в детсады и школы региона. Для жителей организован досуг - посещение библиотек, музеев, экскурсионные выезды, работа кружков по интересам, добавляют в пресс-службе.
Отмечается, что продолжается выдача жилищных сертификатов. Так из поступивших более 8,5 тысячи заявлений одобрены уже свыше 5,5 тысячи.
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