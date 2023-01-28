https://ria.ru/20230128/koronavirus-1848070067.html
В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19 - РИА Новости, 28.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 2117 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T11:21
2023-01-28T11:21
2023-01-28T11:21
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 2117 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 2117, госпитализированы 115 человек, выздоровели 1763 человека, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 2234 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 341 893 случая коронавируса, выздоровели 3 144 385 человек, умерли 47 853 человека.
https://ria.ru/20230126/covid-19-1847479964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2117 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 11 человек