https://ria.ru/20230128/koronavirus-1848070067.html

В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19 - РИА Новости, 28.01.2023

В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 2117 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T11:21

2023-01-28T11:21

2023-01-28T11:21

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 2117 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 2117, госпитализированы 115 человек, выздоровели 1763 человека, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 2234 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 341 893 случая коронавируса, выздоровели 3 144 385 человек, умерли 47 853 человека.

https://ria.ru/20230126/covid-19-1847479964.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва