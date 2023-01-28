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В России за сутки госпитализировали 989 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 28.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230128/koronavirus-1848067864.html
В России за сутки госпитализировали 989 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 989 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 28.01.2023
В России за сутки госпитализировали 989 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализированы 989 человек с COVID-19, на 5,3% больше, чем накануне, выздоровели 4384 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T11:05
2023-01-28T11:05
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 989 человек с COVID-19, на 5,3% больше, чем накануне, выздоровели 4384 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 28 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 989 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 5,3%... Выздоровели за сутки 4384 человека, или на 10,1% меньше в сравнении с 27 января", - говорится в сообщении. "Выявлено 7219 новых случаев COVID-19... Умерли за сутки 42 человека", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 40 субъектах, снижение - в 35 регионах, ситуация не изменилась в 10 субъектах страны.
https://ria.ru/20230126/pandemiya-1847601260.html
https://ria.ru/20230112/koronavirus-1844437941.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
11:05 28.01.2023
 
В России за сутки госпитализировали 989 заболевших COVID-19

В России за сутки выявили 7219 новых случая COVID-19, выздоровели 4384, умерли 42 человека

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМедицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19
Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 989 человек с COVID-19, на 5,3% больше, чем накануне, выздоровели 4384 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 28 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 989 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 5,3%... Выздоровели за сутки 4384 человека, или на 10,1% меньше в сравнении с 27 января", - говорится в сообщении.
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"Выявлено 7219 новых случаев COVID-19... Умерли за сутки 42 человека", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 40 субъектах, снижение - в 35 регионах, ситуация не изменилась в 10 субъектах страны.
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