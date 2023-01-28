https://ria.ru/20230128/koronavirus-1848067864.html

В России за сутки госпитализировали 989 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 989 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 28.01.2023

В России за сутки госпитализировали 989 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализированы 989 человек с COVID-19, на 5,3% больше, чем накануне, выздоровели 4384 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T11:05

2023-01-28T11:05

2023-01-28T11:05

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773401549_0:128:3231:1945_1920x0_80_0_0_1c1d33bf4c95f0b63386fa1e3f4ce99f.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 989 человек с COVID-19, на 5,3% больше, чем накануне, выздоровели 4384 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 28 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 989 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 5,3%... Выздоровели за сутки 4384 человека, или на 10,1% меньше в сравнении с 27 января", - говорится в сообщении. "Выявлено 7219 новых случаев COVID-19... Умерли за сутки 42 человека", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 40 субъектах, снижение - в 35 регионах, ситуация не изменилась в 10 субъектах страны.

https://ria.ru/20230126/pandemiya-1847601260.html

https://ria.ru/20230112/koronavirus-1844437941.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19