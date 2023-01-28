https://ria.ru/20230128/khamas-1848040883.html

Движение ХАМАС назвало теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд

Движение ХАМАС назвало теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд - РИА Новости, 28.01.2023

Движение ХАМАС назвало теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд

Официальный представитель движения ХАМАС в секторе Газа Хазем Касем в эфире телеканала аль-Акса назвал теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T01:10

2023-01-28T01:10

2023-01-28T01:10

рамалла

восточный иерусалим

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ГАЗА, 28 янв - РИА Новости. Официальный представитель движения ХАМАС в секторе Газа Хазем Касем в эфире телеканала аль-Акса назвал теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине. В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков по меньшей мере восемь человек погибли, 10 пострадали. Позднее полиция уточнили, что погибших - семеро. Как утверждают израильские СМИ, исполнитель на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме и открыл огонь. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли 10 палестинцев. По словам Касем, произошедшее стало "естественной реакцией на преступления оккупационных сил в Дженине", он также добавил, что "борьба против оккупации продолжается". Как передает корреспондент РИА Новости, в Рамалле после теракта в Восточном Иерусалиме на улицы вышли местные жители с флагами Палестины.

https://ria.ru/20230127/izrail-1847739213.html

рамалла

восточный иерусалим

палестина

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рамалла, восточный иерусалим, палестина, в мире