https://ria.ru/20230128/khamas-1848040883.html
Движение ХАМАС назвало теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд
Движение ХАМАС назвало теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд - РИА Новости, 28.01.2023
Движение ХАМАС назвало теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд
Официальный представитель движения ХАМАС в секторе Газа Хазем Касем в эфире телеканала аль-Акса назвал теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T01:10
2023-01-28T01:10
2023-01-28T01:10
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ГАЗА, 28 янв - РИА Новости. Официальный представитель движения ХАМАС в секторе Газа Хазем Касем в эфире телеканала аль-Акса назвал теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине. В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков по меньшей мере восемь человек погибли, 10 пострадали. Позднее полиция уточнили, что погибших - семеро. Как утверждают израильские СМИ, исполнитель на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме и открыл огонь. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли 10 палестинцев. По словам Касем, произошедшее стало "естественной реакцией на преступления оккупационных сил в Дженине", он также добавил, что "борьба против оккупации продолжается". Как передает корреспондент РИА Новости, в Рамалле после теракта в Восточном Иерусалиме на улицы вышли местные жители с флагами Палестины.
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рамалла, восточный иерусалим, палестина, в мире
Рамалла, Восточный Иерусалим, Палестина, В мире
Движение ХАМАС назвало теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд
Представитель ХАМАС назвал теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине
ГАЗА, 28 янв - РИА Новости. Официальный представитель движения ХАМАС в секторе Газа Хазем Касем в эфире телеканала аль-Акса назвал теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине.
В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков по меньшей мере восемь человек погибли, 10 пострадали. Позднее полиция уточнили, что погибших - семеро. Как утверждают израильские СМИ, исполнитель на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме и открыл огонь. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли 10 палестинцев.
По словам Касем, произошедшее стало "естественной реакцией на преступления оккупационных сил в Дженине", он также добавил, что "борьба против оккупации продолжается".
Как передает корреспондент РИА Новости, в Рамалле
после теракта в Восточном Иерусалиме
на улицы вышли местные жители с флагами Палестины
.