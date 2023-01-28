https://ria.ru/20230128/kadyrov-1848148323.html
Кадыров ответил на угрозы украинского националиста "ударить по Грозному"
Кадыров ответил на угрозы украинского националиста "ударить по Грозному" - РИА Новости, 29.01.2023
Кадыров ответил на угрозы украинского националиста "ударить по Грозному"
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил украинскому националисту и лидеру праворадикальной организации C14* Евгению Карасю, пригрозившему ракетными ударами по... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-28T23:02
2023-01-28T23:02
2023-01-29T00:12
политика
грозный
чеченская республика (чечня)
россия
рамзан кадыров
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил украинскому националисту и лидеру праворадикальной организации C14* Евгению Карасю, пригрозившему ракетными ударами по Грозному.Кадыров подчеркнул, что российская армия продолжит находить и уничтожать нацистов на Украине."Это наши снаряды долетят до вас. А ваши останутся дома. И вы погибнете из-за своих снарядов и ракет, если они у вас есть", — резюмировал он.Ранее советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил ударами по Москве, Петербургу и Екатеринбургу.Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал подобные заявления киевских чиновников шизофренией. Он добавил, что любые агрессивные планы украинской стороны будут жестко пресечены.* Запрещенная в России террористическая организация.
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политика, грозный, чеченская республика (чечня), россия, рамзан кадыров, украина
Политика, Грозный, Чеченская республика (Чечня), Россия, Рамзан Кадыров, Украина
23:02 28.01.2023 (обновлено: 00:12 29.01.2023)
Кадыров ответил на угрозы украинского националиста "ударить по Грозному"
Глава Чечни Кадыров ответил на угрозы украинца Карася нанести ракетные удары по Грозному
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
ответил украинскому националисту и лидеру праворадикальной организации C14* Евгению Карасю, пригрозившему ракетными ударами по Грозному.
"Я прочитал тут заявление какого-то шнурка о том, что их ракеты долетят до Грозного. Так испугался, что не знаю, куда себя деть. Уже бункер себе ищу", — сыронизировал Кадыров в ролике, опубликованном в его Telegram-канале.
Кадыров подчеркнул, что российская армия продолжит находить и уничтожать нацистов на Украине.
"Это наши снаряды долетят до вас. А ваши останутся дома. И вы погибнете из-за своих снарядов и ракет, если они у вас есть", — резюмировал он.
Ранее советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил ударами по Москве, Петербургу и Екатеринбургу.
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал подобные заявления киевских чиновников шизофренией. Он добавил, что любые агрессивные планы украинской стороны будут жестко пресечены.
* Запрещенная в России террористическая организация.