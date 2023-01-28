https://ria.ru/20230128/kadyrov-1848148323.html

Кадыров ответил на угрозы украинского националиста "ударить по Грозному"

Кадыров ответил на угрозы украинского националиста "ударить по Грозному" - РИА Новости, 29.01.2023

Кадыров ответил на угрозы украинского националиста "ударить по Грозному"

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил украинскому националисту и лидеру праворадикальной организации C14* Евгению Карасю, пригрозившему ракетными ударами по... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-28T23:02

2023-01-28T23:02

2023-01-29T00:12

политика

грозный

чеченская республика (чечня)

россия

рамзан кадыров

украина

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил украинскому националисту и лидеру праворадикальной организации C14* Евгению Карасю, пригрозившему ракетными ударами по Грозному.Кадыров подчеркнул, что российская армия продолжит находить и уничтожать нацистов на Украине."Это наши снаряды долетят до вас. А ваши останутся дома. И вы погибнете из-за своих снарядов и ракет, если они у вас есть", — резюмировал он.Ранее советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил ударами по Москве, Петербургу и Екатеринбургу.Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал подобные заявления киевских чиновников шизофренией. Он добавил, что любые агрессивные планы украинской стороны будут жестко пресечены.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230119/boroda-1846075897.html

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политика, грозный, чеченская республика (чечня), россия, рамзан кадыров, украина