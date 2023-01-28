Рейтинг@Mail.ru
Кадыров раскритиковал Запад за глумление над Кораном - РИА Новости, 28.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230128/kadyrov-1848041735.html
Кадыров раскритиковал Запад за глумление над Кораном
Кадыров раскритиковал Запад за глумление над Кораном - РИА Новости, 28.01.2023
Кадыров раскритиковал Запад за глумление над Кораном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал случаи глумления над Кораном в Европе, заявив, что Запад разжигает религиозную вражду намеренно и нарочито, причем... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T01:45
2023-01-28T01:45
европа
копенгаген
украина
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155275/21/1552752126_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_de117ee00a325422c69cf9856cb9d569.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал случаи глумления над Кораном в Европе, заявив, что Запад разжигает религиозную вражду намеренно и нарочито, причем провокационными методами. Кадыров обратил внимание на, что подобные акции проходят контролем полиции, а значит с позволения властей этих стран. Глава республики также усомнился в том, что у людей, совершающих такие акции, и тех, кто их поддерживает, есть "что-то святое". "А самое интересное в том, что их нельзя обидеть какими-либо ответными действиями. Назвать их немужчинами? Они это только приветствуют. Сжечь флаг страны? Так уже сожгли, им плевать на собственный флаг. Осквернить что-то святое для них? А оно есть - "что-то святое" - для них?", - подчеркнул Кадыров. Глава региона отметил, что каждый раз, когда Запад оскорбляет мусульманскую веру карикатурами и сжиганием Корана, "мы только сильнее и сильнее убеждаемся в том, что натовцев надо давить любыми силами и средствами". "Вы посягаете на святое из-за спецоперации на Украине? Что ж, я давно называл эту войну священной для мусульман, а сейчас сомнений не осталось никаких", - добавил он. Акция с сожжением Корана была проведена в пятницу у консульского отдела посольства России в Дании, расположенного в Копенгагене, российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий. Также лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан 21 января сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию.
https://ria.ru/20230119/boroda-1846075897.html
https://ria.ru/20230127/radikal-1847742451.html
европа
копенгаген
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155275/21/1552752126_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ce5760892758765aa1824d8cc6eede61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, копенгаген, украина, рамзан кадыров
Европа, Копенгаген, Украина, Рамзан Кадыров
01:45 28.01.2023
 
Кадыров раскритиковал Запад за глумление над Кораном

Кадыров: Запад намеренно разжигает религиозную вражду, причем провокационными методами

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал случаи глумления над Кораном в Европе, заявив, что Запад разжигает религиозную вражду намеренно и нарочито, причем провокационными методами.
"В Копенгагене снова сожгли священный Коран... Сейчас это стало настолько частым и систематическим, что никаких сомнений быть не может: Европа разжигает религиозную вражду намеренно и нарочито, причем провокационными методами, чтобы подтолкнуть мусульман защитить священное Писание любой ценой и затем обвинить их в преступлении", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Кадыров обратил внимание на, что подобные акции проходят контролем полиции, а значит с позволения властей этих стран.
Глава республики также усомнился в том, что у людей, совершающих такие акции, и тех, кто их поддерживает, есть "что-то святое".
"А самое интересное в том, что их нельзя обидеть какими-либо ответными действиями. Назвать их немужчинами? Они это только приветствуют. Сжечь флаг страны? Так уже сожгли, им плевать на собственный флаг. Осквернить что-то святое для них? А оно есть - "что-то святое" - для них?", - подчеркнул Кадыров.
Глава региона отметил, что каждый раз, когда Запад оскорбляет мусульманскую веру карикатурами и сжиганием Корана, "мы только сильнее и сильнее убеждаемся в том, что натовцев надо давить любыми силами и средствами".
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 18:32
Кадыров ответил генералу Соболеву, потребовавшему сбривать бороды в армии
"Вы посягаете на святое из-за спецоперации на Украине? Что ж, я давно называл эту войну священной для мусульман, а сейчас сомнений не осталось никаких", - добавил он.
Акция с сожжением Корана была проведена в пятницу у консульского отдела посольства России в Дании, расположенного в Копенгагене, российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий. Также лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан 21 января сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 02:22
Сжегший Коран датский радикал выдвинул ультиматум Эрдогану
 
ЕвропаКопенгагенУкраинаРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала