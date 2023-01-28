https://ria.ru/20230128/kadyrov-1848041735.html

Кадыров раскритиковал Запад за глумление над Кораном

Кадыров раскритиковал Запад за глумление над Кораном - РИА Новости, 28.01.2023

Кадыров раскритиковал Запад за глумление над Кораном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал случаи глумления над Кораном в Европе, заявив, что Запад разжигает религиозную вражду намеренно и нарочито, причем... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T01:45

2023-01-28T01:45

2023-01-28T01:45

европа

копенгаген

украина

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155275/21/1552752126_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_de117ee00a325422c69cf9856cb9d569.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал случаи глумления над Кораном в Европе, заявив, что Запад разжигает религиозную вражду намеренно и нарочито, причем провокационными методами. Кадыров обратил внимание на, что подобные акции проходят контролем полиции, а значит с позволения властей этих стран. Глава республики также усомнился в том, что у людей, совершающих такие акции, и тех, кто их поддерживает, есть "что-то святое". "А самое интересное в том, что их нельзя обидеть какими-либо ответными действиями. Назвать их немужчинами? Они это только приветствуют. Сжечь флаг страны? Так уже сожгли, им плевать на собственный флаг. Осквернить что-то святое для них? А оно есть - "что-то святое" - для них?", - подчеркнул Кадыров. Глава региона отметил, что каждый раз, когда Запад оскорбляет мусульманскую веру карикатурами и сжиганием Корана, "мы только сильнее и сильнее убеждаемся в том, что натовцев надо давить любыми силами и средствами". "Вы посягаете на святое из-за спецоперации на Украине? Что ж, я давно называл эту войну священной для мусульман, а сейчас сомнений не осталось никаких", - добавил он. Акция с сожжением Корана была проведена в пятницу у консульского отдела посольства России в Дании, расположенного в Копенгагене, российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий. Также лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан 21 января сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию.

https://ria.ru/20230119/boroda-1846075897.html

https://ria.ru/20230127/radikal-1847742451.html

европа

копенгаген

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, копенгаген, украина, рамзан кадыров