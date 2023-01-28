https://ria.ru/20230128/kadyrov-1848041735.html
Кадыров раскритиковал Запад за глумление над Кораном
Кадыров раскритиковал Запад за глумление над Кораном - РИА Новости, 28.01.2023
Кадыров раскритиковал Запад за глумление над Кораном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал случаи глумления над Кораном в Европе, заявив, что Запад разжигает религиозную вражду намеренно и нарочито, причем... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T01:45
2023-01-28T01:45
2023-01-28T01:45
европа
копенгаген
украина
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал случаи глумления над Кораном в Европе, заявив, что Запад разжигает религиозную вражду намеренно и нарочито, причем провокационными методами. Кадыров обратил внимание на, что подобные акции проходят контролем полиции, а значит с позволения властей этих стран. Глава республики также усомнился в том, что у людей, совершающих такие акции, и тех, кто их поддерживает, есть "что-то святое". "А самое интересное в том, что их нельзя обидеть какими-либо ответными действиями. Назвать их немужчинами? Они это только приветствуют. Сжечь флаг страны? Так уже сожгли, им плевать на собственный флаг. Осквернить что-то святое для них? А оно есть - "что-то святое" - для них?", - подчеркнул Кадыров. Глава региона отметил, что каждый раз, когда Запад оскорбляет мусульманскую веру карикатурами и сжиганием Корана, "мы только сильнее и сильнее убеждаемся в том, что натовцев надо давить любыми силами и средствами". "Вы посягаете на святое из-за спецоперации на Украине? Что ж, я давно называл эту войну священной для мусульман, а сейчас сомнений не осталось никаких", - добавил он. Акция с сожжением Корана была проведена в пятницу у консульского отдела посольства России в Дании, расположенного в Копенгагене, российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий. Также лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан 21 января сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию.
https://ria.ru/20230119/boroda-1846075897.html
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европа, копенгаген, украина, рамзан кадыров
Европа, Копенгаген, Украина, Рамзан Кадыров
Кадыров раскритиковал Запад за глумление над Кораном
Кадыров: Запад намеренно разжигает религиозную вражду, причем провокационными методами
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал
случаи глумления над Кораном в Европе, заявив, что Запад разжигает религиозную вражду намеренно и нарочито, причем провокационными методами.
"В Копенгагене снова сожгли священный Коран... Сейчас это стало настолько частым и систематическим, что никаких сомнений быть не может: Европа разжигает религиозную вражду намеренно и нарочито, причем провокационными методами, чтобы подтолкнуть мусульман защитить священное Писание любой ценой и затем обвинить их в преступлении", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Кадыров обратил внимание на, что подобные акции проходят контролем полиции, а значит с позволения властей этих стран.
Глава республики также усомнился в том, что у людей, совершающих такие акции, и тех, кто их поддерживает, есть "что-то святое".
"А самое интересное в том, что их нельзя обидеть какими-либо ответными действиями. Назвать их немужчинами? Они это только приветствуют. Сжечь флаг страны? Так уже сожгли, им плевать на собственный флаг. Осквернить что-то святое для них? А оно есть - "что-то святое" - для них?", - подчеркнул Кадыров.
Глава региона отметил, что каждый раз, когда Запад оскорбляет мусульманскую веру карикатурами и сжиганием Корана, "мы только сильнее и сильнее убеждаемся в том, что натовцев надо давить любыми силами и средствами".
"Вы посягаете на святое из-за спецоперации на Украине
? Что ж, я давно называл эту войну священной для мусульман, а сейчас сомнений не осталось никаких", - добавил он.
Акция с сожжением Корана была проведена в пятницу у консульского отдела посольства России
в Дании
, расположенного в Копенгагене, российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий. Также лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан 21 января сжег священную книгу мусульман у посольства Турции
в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию.