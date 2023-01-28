https://ria.ru/20230128/izrail-1848145974.html

Израильский министр призвал ввести смертную казнь для террористов

Израильский министр призвал ввести смертную казнь для террористов - РИА Новости, 28.01.2023

Израильский министр призвал ввести смертную казнь для террористов

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир предложил ввести смертную казнь для террористов в своем заявлении накануне совещания по безопасности... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T22:26

2023-01-28T22:26

2023-01-28T22:38

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир предложил ввести смертную казнь для террористов в своем заявлении накануне совещания по безопасности страны.Бен Гвир также заявил, что считает целесообразным упростить процедуру получения прав на ношение оружия для населения."Я хочу оружие на улицах, я хочу чтобы граждане Израиля могли защищать себя" - заявил Бен Гвир.Накануне в субботу днем отец и сын получили огнестрельные ранения недалеко от входа на территорию памятника археологии Город Давида в центре Иерусалима. Нападение, совершённое 14-летним палестинцем, произошло менее чем через сутки после теракта на территории еврейского поселения на севере Восточного Иерусалима, унесшего жизни восьми человек.

https://ria.ru/20230103/gora-1842928342.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, иерусалим, восточный иерусалим