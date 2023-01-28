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Израильский министр призвал ввести смертную казнь для террористов
Израильский министр призвал ввести смертную казнь для террористов - РИА Новости, 28.01.2023
Израильский министр призвал ввести смертную казнь для террористов
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир предложил ввести смертную казнь для террористов в своем заявлении накануне совещания по безопасности... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T22:26
2023-01-28T22:26
2023-01-28T22:38
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир предложил ввести смертную казнь для террористов в своем заявлении накануне совещания по безопасности страны.Бен Гвир также заявил, что считает целесообразным упростить процедуру получения прав на ношение оружия для населения."Я хочу оружие на улицах, я хочу чтобы граждане Израиля могли защищать себя" - заявил Бен Гвир.Накануне в субботу днем отец и сын получили огнестрельные ранения недалеко от входа на территорию памятника археологии Город Давида в центре Иерусалима. Нападение, совершённое 14-летним палестинцем, произошло менее чем через сутки после теракта на территории еврейского поселения на севере Восточного Иерусалима, унесшего жизни восьми человек.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иерусалим, восточный иерусалим
В мире, Израиль, Иерусалим, Восточный Иерусалим
22:26 28.01.2023 (обновлено: 22:38 28.01.2023)
Израильский министр призвал ввести смертную казнь для террористов
Министр нацбезопасности Израиля Бен Гвир предложил ввести смертную казнь для террористов