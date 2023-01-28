https://ria.ru/20230128/izrail-1848042401.html
Нетаньяху принял "немедленные" меры после теракта в Иерусалиме
Нетаньяху принял "немедленные" меры после теракта в Иерусалиме - РИА Новости, 28.01.2023
Нетаньяху принял "немедленные" меры после теракта в Иерусалиме
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о принятии ряда немедленных решений, которые начнут осуществляться сегодня ночью, после теракта в Восточном... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T01:58
2023-01-28T01:58
2023-01-28T04:23
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о принятии ряда немедленных решений, которые начнут осуществляться сегодня ночью, после теракта в Восточном Иерусалиме, сообщает газета Times of Israel.По данным газеты, Нетаньяху уже посетил место совершения теракта, издание опубликовало фото с израильским премьером."Мы приняли решение относительно нескольких немедленных мер, которые начнутся сегодня ночью", - приводит издание слова Нетаньяху. При этом не указывается, о каких мерах идет речь.Премьер также призвал граждан не устраивать самосуд.В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков по меньшей мере восемь человек погибли, 10 пострадали. Позднее полиция уточнила, что погибших - семеро.Как утверждают израильские СМИ, исполнитель на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме и открыл огонь. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли 10 палестинцев. В ХАМАС назвали теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине.
https://ria.ru/20230105/stena-1843198984.html
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в мире, восточный иерусалим, биньямин нетаньяху, хамас, израиль, иерусалим
В мире, Восточный Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Израиль, Иерусалим
01:58 28.01.2023 (обновлено: 04:23 28.01.2023)
Нетаньяху принял "немедленные" меры после теракта в Иерусалиме
Премьер Израиля Нетаньяху заявил о принятии немедленных решений после теракта в Иерусалиме
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о принятии ряда немедленных решений, которые начнут осуществляться сегодня ночью, после теракта в Восточном Иерусалиме, сообщает газета Times of Israel.
По данным газеты, Нетаньяху уже посетил место совершения теракта, издание опубликовало фото с израильским премьером.
"Мы приняли решение относительно нескольких немедленных мер, которые начнутся сегодня ночью", - приводит издание слова Нетаньяху. При этом не указывается, о каких мерах идет речь.
Премьер также призвал граждан не устраивать самосуд.
В пятницу вечером израильская полиция сообщила о теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме. Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков по меньшей мере восемь человек погибли, 10 пострадали. Позднее полиция уточнила, что погибших - семеро.
Как утверждают израильские СМИ, исполнитель на машине приехал к синагоге в северном еврейском поселении Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме и открыл огонь. Атака произошла через сутки после массового рейда израильской армии в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, в ходе которого погибли 10 палестинцев. В ХАМАС назвали теракт в Иерусалиме "реакцией" на израильский рейд в Дженине.