Рейтинг@Mail.ru
В Киеве потребовали больше истребителей для охраны воздушного пространства - РИА Новости, 28.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230128/istrebiteli-1848121482.html
В Киеве потребовали больше истребителей для охраны воздушного пространства
В Киеве потребовали больше истребителей для охраны воздушного пространства - РИА Новости, 28.01.2023
В Киеве потребовали больше истребителей для охраны воздушного пространства
Пресс-секретарь воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости", что для обеспечения охраны воздушного пространства... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T18:29
2023-01-28T20:41
специальная военная операция на украине
украина
ситуация в днр и лнр
нато
владимир зеленский
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_65ab0bc598e298e4a86bd4bd4d6de6d6.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости", что для обеспечения охраны воздушного пространства страны Киеву нужно минимум пять бригад истребителей. По словам пресс-секретаря, такое количество самолетов будет достаточным для того, чтобы вместе с силами ПВО обеспечить охрану воздушного пространства Украины. Также Игнат подчеркнул, что если Киеву передадут истребители, то это будет постепенный процесс.Газета El País на этой неделе со ссылкой на Юрия Игната сообщила, что Киев хотел бы получить от Запада 24 истребителя в рамках первой фазы новых поставок оружия.Ранее в заявлении на сайте офиса президента Украины сообщалось, что Владимир Зеленский, после того как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал просить о помощи в виде самолетов и ракет. После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_34171d41685cd8827fb2ece2d6a2ec3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ситуация в днр и лнр, нато, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, НАТО, Владимир Зеленский, В мире
18:29 28.01.2023 (обновлено: 20:41 28.01.2023)
 
В Киеве потребовали больше истребителей для охраны воздушного пространства

Спикер ВВС Украины Игнат заявил, что Украине нужно минимум пять бригад истребителей

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости", что для обеспечения охраны воздушного пространства страны Киеву нужно минимум пять бригад истребителей.

"Нам надо не 24 (истребителя, — Прим. ред.), нам надо, по меньшей мере, пять бригад полноценных, в каждой бригаде — по три эскадрильи", — сказал он.

По словам пресс-секретаря, такое количество самолетов будет достаточным для того, чтобы вместе с силами ПВО обеспечить охрану воздушного пространства Украины. Также Игнат подчеркнул, что если Киеву передадут истребители, то это будет постепенный процесс.
Газета El País на этой неделе со ссылкой на Юрия Игната сообщила, что Киев хотел бы получить от Запада 24 истребителя в рамках первой фазы новых поставок оружия.
Ранее в заявлении на сайте офиса президента Украины сообщалось, что Владимир Зеленский, после того как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал просить о помощи в виде самолетов и ракет.
После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРНАТОВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала