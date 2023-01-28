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В Киеве потребовали больше истребителей для охраны воздушного пространства

В Киеве потребовали больше истребителей для охраны воздушного пространства - РИА Новости, 28.01.2023

В Киеве потребовали больше истребителей для охраны воздушного пространства

Пресс-секретарь воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости", что для обеспечения охраны воздушного пространства... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T18:29

2023-01-28T18:29

2023-01-28T20:41

специальная военная операция на украине

украина

ситуация в днр и лнр

нато

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости", что для обеспечения охраны воздушного пространства страны Киеву нужно минимум пять бригад истребителей. По словам пресс-секретаря, такое количество самолетов будет достаточным для того, чтобы вместе с силами ПВО обеспечить охрану воздушного пространства Украины. Также Игнат подчеркнул, что если Киеву передадут истребители, то это будет постепенный процесс.Газета El País на этой неделе со ссылкой на Юрия Игната сообщила, что Киев хотел бы получить от Запада 24 истребителя в рамках первой фазы новых поставок оружия.Ранее в заявлении на сайте офиса президента Украины сообщалось, что Владимир Зеленский, после того как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал просить о помощи в виде самолетов и ракет. После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.

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украина, ситуация в днр и лнр, нато, владимир зеленский, в мире