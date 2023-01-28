18:29 28.01.2023 (обновлено: 20:41 28.01.2023)
В Киеве потребовали больше истребителей для охраны воздушного пространства
Спикер ВВС Украины Игнат заявил, что Украине нужно минимум пять бригад истребителей
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости", что для обеспечения охраны воздушного пространства страны Киеву нужно минимум пять бригад истребителей.
"Нам надо не 24 (истребителя, — Прим. ред.), нам надо, по меньшей мере, пять бригад полноценных, в каждой бригаде — по три эскадрильи", — сказал он.
По словам пресс-секретаря, такое количество самолетов будет достаточным для того, чтобы вместе с силами ПВО обеспечить охрану воздушного пространства Украины. Также Игнат подчеркнул, что если Киеву передадут истребители, то это будет постепенный процесс.
Газета El País на этой неделе со ссылкой на Юрия Игната сообщила, что Киев хотел бы получить от Запада 24 истребителя в рамках первой фазы новых поставок оружия.
Ранее в заявлении на сайте офиса президента Украины сообщалось, что Владимир Зеленский, после того как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал просить о помощи в виде самолетов и ракет.
После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
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