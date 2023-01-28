https://ria.ru/20230128/istrebiteli-1848083068.html
Украина хочет получить 24 истребителя от Запада
Украина хочет получить 24 истребителя от Запада - РИА Новости, 28.01.2023
Украина хочет получить 24 истребителя от Запада
Киев хотел бы получить от Запада 24 истребителя в рамках первой фазы новых поставок оружия, сообщает El País со ссылкой на официального представителя... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T13:03
2023-01-28T13:03
2023-01-28T14:30
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Киев хотел бы получить от Запада 24 истребителя в рамках первой фазы новых поставок оружия, сообщает El País со ссылкой на официального представителя командования ВВС Украины Юрия Игната."Два батальона самолетов с 12 истребителями в каждом. Это новый пакет военной помощи, который украинская армия намерена заполучить от своих международных союзников", — говорится в материале.Основное предпочтение ВСУ отдают американским F-16, но также рассматривают получение французских "Рафалей" и шведских "Грипенов".Тем не менее, по словам украинского военного, даже в случае получения желаемой техники ВСУ еще не скоро смогут использовать эти самолеты, так как на подготовку пилотов и команд наземного обслуживания потребуется не менее полугода.Ранее Владимир Зеленский, после того как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, призвал передать Киеву самолеты и ракеты.После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
https://ria.ru/20230128/polsha-1848044136.html
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В мире, Украина, Киев, Москва, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
13:03 28.01.2023 (обновлено: 14:30 28.01.2023)
Украина хочет получить 24 истребителя от Запада
El País: Киев хочет получить от Запада 24 истребителя в рамках первой фазы новой помощи