https://ria.ru/20230128/gumpomosch-1848151277.html

Татарстан отправил в Лисичанск в ЛНР около 200 тонн гумпомощи

Татарстан отправил в Лисичанск в ЛНР около 200 тонн гумпомощи - РИА Новости, 28.01.2023

Татарстан отправил в Лисичанск в ЛНР около 200 тонн гумпомощи

В город Лисичанск Луганской Народной Республики прибыл самый крупный с начала оказания помощи городу гуманитарный конвой из Республики Татарстан,... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T23:45

2023-01-28T23:45

2023-01-28T23:45

специальная военная операция на украине

лисичанск

республика татарстан (татарстан)

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. В город Лисичанск Луганской Народной Республики прибыл самый крупный с начала оказания помощи городу гуманитарный конвой из Республики Татарстан, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале администрации города. Власти города отметили "важнейшую роль и неоценимую помощь" Татарстана в процессе восстановления мирной жизни в Лисичанске. "Город продолжает жить и восстанавливаться", - говорится в сообщении. В конце сентября правительство Татарстана и администрация города Лисичанск подписали соглашение о сотрудничестве.

https://ria.ru/20230128/gumpomosch-1848137954.html

лисичанск

республика татарстан (татарстан)

луганская народная республика

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лисичанск, республика татарстан (татарстан), луганская народная республика