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Татарстан отправил в Лисичанск в ЛНР около 200 тонн гумпомощи - РИА Новости, 28.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230128/gumpomosch-1848151277.html
Татарстан отправил в Лисичанск в ЛНР около 200 тонн гумпомощи
Татарстан отправил в Лисичанск в ЛНР около 200 тонн гумпомощи - РИА Новости, 28.01.2023
Татарстан отправил в Лисичанск в ЛНР около 200 тонн гумпомощи
В город Лисичанск Луганской Народной Республики прибыл самый крупный с начала оказания помощи городу гуманитарный конвой из Республики Татарстан,... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T23:45
2023-01-28T23:45
специальная военная операция на украине
лисичанск
республика татарстан (татарстан)
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. В город Лисичанск Луганской Народной Республики прибыл самый крупный с начала оказания помощи городу гуманитарный конвой из Республики Татарстан, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале администрации города. Власти города отметили "важнейшую роль и неоценимую помощь" Татарстана в процессе восстановления мирной жизни в Лисичанске. "Город продолжает жить и восстанавливаться", - говорится в сообщении. В конце сентября правительство Татарстана и администрация города Лисичанск подписали соглашение о сотрудничестве.
https://ria.ru/20230128/gumpomosch-1848137954.html
лисичанск
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лисичанск, республика татарстан (татарстан), луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Республика Татарстан (Татарстан), Луганская Народная Республика
23:45 28.01.2023
 
Татарстан отправил в Лисичанск в ЛНР около 200 тонн гумпомощи

Республика Татарстан отправила в Лисичанск в ЛНР около 200 тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкАвтомобиль с гуманитарной помощью
Автомобиль с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Автомобиль с гуманитарной помощью. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. В город Лисичанск Луганской Народной Республики прибыл самый крупный с начала оказания помощи городу гуманитарный конвой из Республики Татарстан, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале администрации города.
"Около 200 тонн важных и нужных грузов разнообразного назначения доставлены в центры гуманитарной помощи и на склады предприятий ЖКХ", - сообщили власти Лисичанска.
Власти города отметили "важнейшую роль и неоценимую помощь" Татарстана в процессе восстановления мирной жизни в Лисичанске. "Город продолжает жить и восстанавливаться", - говорится в сообщении.
В конце сентября правительство Татарстана и администрация города Лисичанск подписали соглашение о сотрудничестве.
Волонтеры Русской гуманитарной миссии раздают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскРеспублика Татарстан (Татарстан)Луганская Народная Республика
 
 
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