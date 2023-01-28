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Татарстан отправил в Лисичанск в ЛНР около 200 тонн гумпомощи
Татарстан отправил в Лисичанск в ЛНР около 200 тонн гумпомощи - РИА Новости, 28.01.2023
Татарстан отправил в Лисичанск в ЛНР около 200 тонн гумпомощи
В город Лисичанск Луганской Народной Республики прибыл самый крупный с начала оказания помощи городу гуманитарный конвой из Республики Татарстан,... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T23:45
2023-01-28T23:45
2023-01-28T23:45
специальная военная операция на украине
лисичанск
республика татарстан (татарстан)
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. В город Лисичанск Луганской Народной Республики прибыл самый крупный с начала оказания помощи городу гуманитарный конвой из Республики Татарстан, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале администрации города. Власти города отметили "важнейшую роль и неоценимую помощь" Татарстана в процессе восстановления мирной жизни в Лисичанске. "Город продолжает жить и восстанавливаться", - говорится в сообщении. В конце сентября правительство Татарстана и администрация города Лисичанск подписали соглашение о сотрудничестве.
https://ria.ru/20230128/gumpomosch-1848137954.html
лисичанск
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лисичанск, республика татарстан (татарстан), луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Республика Татарстан (Татарстан), Луганская Народная Республика
Татарстан отправил в Лисичанск в ЛНР около 200 тонн гумпомощи
Республика Татарстан отправила в Лисичанск в ЛНР около 200 тонн гуманитарной помощи