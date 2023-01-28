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"Русская гуманитарная миссия" привезла помощь в Старомлиновку - РИА Новости, 28.01.2023
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"Русская гуманитарная миссия" привезла помощь в Старомлиновку
"Русская гуманитарная миссия" привезла помощь в Старомлиновку - РИА Новости, 28.01.2023
"Русская гуманитарная миссия" привезла помощь в Старомлиновку
"Русская гуманитарная миссия" доставила жителям обстреливаемого села Старомлиновка под Угледаром гуманитарные наборы, солнечные панели и строительные материалы, РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T20:44
2023-01-28T22:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
фонд президентских грантов
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. "Русская гуманитарная миссия" доставила жителям обстреливаемого села Старомлиновка под Угледаром гуманитарные наборы, солнечные панели и строительные материалы, рассказал РИА Новости представитель организации."Солнечные панели, накопители энергии, 500 гуманитарных наборов и строительные материалы были доставлены в эти выходные в Старомлиновку, расположенную вблизи линии фронта на юго-западе ДНР. Кроме всего прочего, мы доставили и 500 гуманитарных наборов, доукомплектованных фильтрами для очистки воды, спичками, горелками и сухим горючим, фонарями, батарейками, закупленных при поддержке Фонда президентских грантов", - сказал представитель организации.
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донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, фонд президентских грантов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Фонд президентских грантов
20:44 28.01.2023 (обновлено: 22:52 28.01.2023)
 
"Русская гуманитарная миссия" привезла помощь в Старомлиновку

"Русская гуманитарная миссия" привезла помощь в поселок Старомлиновка на окраине Донецка

© Фото : Русская Гуманитарная Миссия Волонтеры "Русской гуманитарной миссии" раздают гуманитарную помощь
Волонтеры Русской гуманитарной миссии раздают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© Фото : Русская Гуманитарная Миссия
Волонтеры "Русской гуманитарной миссии" раздают гуманитарную помощь. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. "Русская гуманитарная миссия" доставила жителям обстреливаемого села Старомлиновка под Угледаром гуманитарные наборы, солнечные панели и строительные материалы, рассказал РИА Новости представитель организации.
"Солнечные панели, накопители энергии, 500 гуманитарных наборов и строительные материалы были доставлены в эти выходные в Старомлиновку, расположенную вблизи линии фронта на юго-западе ДНР. Кроме всего прочего, мы доставили и 500 гуманитарных наборов, доукомплектованных фильтрами для очистки воды, спичками, горелками и сухим горючим, фонарями, батарейками, закупленных при поддержке Фонда президентских грантов", - сказал представитель организации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаФонд президентских грантов
 
 
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