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"Русская гуманитарная миссия" привезла помощь в Старомлиновку
"Русская гуманитарная миссия" привезла помощь в Старомлиновку - РИА Новости, 28.01.2023
"Русская гуманитарная миссия" привезла помощь в Старомлиновку
"Русская гуманитарная миссия" доставила жителям обстреливаемого села Старомлиновка под Угледаром гуманитарные наборы, солнечные панели и строительные материалы, РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T20:44
2023-01-28T20:44
2023-01-28T22:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
фонд президентских грантов
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. "Русская гуманитарная миссия" доставила жителям обстреливаемого села Старомлиновка под Угледаром гуманитарные наборы, солнечные панели и строительные материалы, рассказал РИА Новости представитель организации."Солнечные панели, накопители энергии, 500 гуманитарных наборов и строительные материалы были доставлены в эти выходные в Старомлиновку, расположенную вблизи линии фронта на юго-западе ДНР. Кроме всего прочего, мы доставили и 500 гуманитарных наборов, доукомплектованных фильтрами для очистки воды, спичками, горелками и сухим горючим, фонарями, батарейками, закупленных при поддержке Фонда президентских грантов", - сказал представитель организации.
https://ria.ru/20230127/mariupol-1847883102.html
донецк
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, фонд президентских грантов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Фонд президентских грантов
20:44 28.01.2023 (обновлено: 22:52 28.01.2023)
"Русская гуманитарная миссия" привезла помощь в Старомлиновку
"Русская гуманитарная миссия" привезла помощь в поселок Старомлиновка на окраине Донецка