https://ria.ru/20230128/gumpomosch-1848137954.html

"Русская гуманитарная миссия" привезла помощь в Старомлиновку

"Русская гуманитарная миссия" привезла помощь в Старомлиновку - РИА Новости, 28.01.2023

"Русская гуманитарная миссия" привезла помощь в Старомлиновку

"Русская гуманитарная миссия" доставила жителям обстреливаемого села Старомлиновка под Угледаром гуманитарные наборы, солнечные панели и строительные материалы, РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T20:44

2023-01-28T20:44

2023-01-28T22:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

фонд президентских грантов

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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. "Русская гуманитарная миссия" доставила жителям обстреливаемого села Старомлиновка под Угледаром гуманитарные наборы, солнечные панели и строительные материалы, рассказал РИА Новости представитель организации."Солнечные панели, накопители энергии, 500 гуманитарных наборов и строительные материалы были доставлены в эти выходные в Старомлиновку, расположенную вблизи линии фронта на юго-западе ДНР. Кроме всего прочего, мы доставили и 500 гуманитарных наборов, доукомплектованных фильтрами для очистки воды, спичками, горелками и сухим горючим, фонарями, батарейками, закупленных при поддержке Фонда президентских грантов", - сказал представитель организации.

https://ria.ru/20230127/mariupol-1847883102.html

донецк

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, фонд президентских грантов