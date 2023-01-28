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В Роспотребнадзоре порекомендовали привиться от гриппа - РИА Новости, 28.01.2023
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В Роспотребнадзоре порекомендовали привиться от гриппа
В Роспотребнадзоре порекомендовали привиться от гриппа - РИА Новости, 28.01.2023
В Роспотребнадзоре порекомендовали привиться от гриппа
За один сезон можно дважды заболеть гриппом, поэтому даже после болезни есть смысл вакцинироваться, если не было это сделано ранее, заявила РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T08:07
2023-01-28T08:07
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
наталья пшеничная
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. За один сезон можно дважды заболеть гриппом, поэтому даже после болезни есть смысл вакцинироваться, если не было это сделано ранее, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. "За один сезон заболеть гриппом дважды возможно. Это связано с тем, что одновременно циркулирует несколько штаммов вирусов гриппа. Таким образом, если вы заболеете одним штаммом гриппа, нет никакой гарантии, что не заболеете другим. Антитела к вирусу гриппа одного штамма не могут полностью защитить от другого штамма, тем более если эти штаммы относятся к разным подтипам вируса (А и В)", - сказала Пшеничная. Она отметила, что в вакцины от сезонного гриппа включают антигены против трёх или четырех штаммов вируса гриппа, относящихся к подтипам А и В. Если человек перенес грипп в этом сезоне и не вакцинировался, то смысл привиться есть даже сейчас, особенно если инфекция была в начале эпидемического сезона, например, в ноябре-декабре, пояснила Пшеничная. По ее словам, возможно, что иммунитет после заражения штаммом вируса гриппа типа А подтипа H1N1 обеспечит некоторую защиту от другого штамма вируса гриппа типа А подтипа H3N2, но с высокой долей вероятности не обеспечит защиты от вируса гриппа В.
https://ria.ru/20230120/gripp-1846135721.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наталья пшеничная, здоровье - общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Наталья Пшеничная, Здоровье - Общество
08:07 28.01.2023
 
В Роспотребнадзоре порекомендовали привиться от гриппа

Эксперт Пшеничная: гриппом можно заболеть дважды за сезон, есть смысл привиться от него

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. За один сезон можно дважды заболеть гриппом, поэтому даже после болезни есть смысл вакцинироваться, если не было это сделано ранее, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"За один сезон заболеть гриппом дважды возможно. Это связано с тем, что одновременно циркулирует несколько штаммов вирусов гриппа. Таким образом, если вы заболеете одним штаммом гриппа, нет никакой гарантии, что не заболеете другим. Антитела к вирусу гриппа одного штамма не могут полностью защитить от другого штамма, тем более если эти штаммы относятся к разным подтипам вируса (А и В)", - сказала Пшеничная.
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Она отметила, что в вакцины от сезонного гриппа включают антигены против трёх или четырех штаммов вируса гриппа, относящихся к подтипам А и В.
Если человек перенес грипп в этом сезоне и не вакцинировался, то смысл привиться есть даже сейчас, особенно если инфекция была в начале эпидемического сезона, например, в ноябре-декабре, пояснила Пшеничная.
По ее словам, возможно, что иммунитет после заражения штаммом вируса гриппа типа А подтипа H1N1 обеспечит некоторую защиту от другого штамма вируса гриппа типа А подтипа H3N2, но с высокой долей вероятности не обеспечит защиты от вируса гриппа В.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Наталья ПшеничнаяЗдоровье - Общество
 
 
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