https://ria.ru/20230128/gripp-1848051518.html

В Роспотребнадзоре порекомендовали привиться от гриппа

В Роспотребнадзоре порекомендовали привиться от гриппа - РИА Новости, 28.01.2023

В Роспотребнадзоре порекомендовали привиться от гриппа

За один сезон можно дважды заболеть гриппом, поэтому даже после болезни есть смысл вакцинироваться, если не было это сделано ранее, заявила РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T08:07

2023-01-28T08:07

2023-01-28T08:07

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

наталья пшеничная

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. За один сезон можно дважды заболеть гриппом, поэтому даже после болезни есть смысл вакцинироваться, если не было это сделано ранее, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. "За один сезон заболеть гриппом дважды возможно. Это связано с тем, что одновременно циркулирует несколько штаммов вирусов гриппа. Таким образом, если вы заболеете одним штаммом гриппа, нет никакой гарантии, что не заболеете другим. Антитела к вирусу гриппа одного штамма не могут полностью защитить от другого штамма, тем более если эти штаммы относятся к разным подтипам вируса (А и В)", - сказала Пшеничная. Она отметила, что в вакцины от сезонного гриппа включают антигены против трёх или четырех штаммов вируса гриппа, относящихся к подтипам А и В. Если человек перенес грипп в этом сезоне и не вакцинировался, то смысл привиться есть даже сейчас, особенно если инфекция была в начале эпидемического сезона, например, в ноябре-декабре, пояснила Пшеничная. По ее словам, возможно, что иммунитет после заражения штаммом вируса гриппа типа А подтипа H1N1 обеспечит некоторую защиту от другого штамма вируса гриппа типа А подтипа H3N2, но с высокой долей вероятности не обеспечит защиты от вируса гриппа В.

https://ria.ru/20230120/gripp-1846135721.html

https://ria.ru/20230112/gripp-1844503288.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наталья пшеничная, здоровье - общество