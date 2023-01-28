https://ria.ru/20230128/gosduma-1848118033.html
В Госдуме готовят меры противодействия подрывной деятельности против России
В Госдуме готовят меры противодействия подрывной деятельности против России - РИА Новости, 28.01.2023
В Госдуме готовят меры противодействия подрывной деятельности против России
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России готовит законодательные инициативы по противодействию подрывной РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T18:07
2023-01-28T18:07
2023-01-28T18:07
россия
сша
василий пискарев
госдума рф
государственный департамент сша
московская хельсинкская группа
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России готовит законодательные инициативы по противодействию подрывной деятельности против РФ, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. "Заявление Госдепа США в защиту "Московской Хельсинкской группы", "The Andrei Sakharov foundation" и компании "Medusa Project"* (издание "Медуза"*) - пример очередного циничного вмешательства во внутренние дела России и доказательство поддержки деструктивных сил, активно продвигающих русофобию, искажающих историю нашей страны, дискредитирующих российские вооруженные силы, пропагандирующих наркотики и так далее", - заявил он журналистам. По словам Пискарева, лучшим ответом на подобные действия могли бы стать законодательные инициативы по противодействию подрывной деятельности против РФ. По его словам, их подготовка уже ведется комиссией.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230126/meduza-1847721673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, василий пискарев, госдума рф, государственный департамент сша, московская хельсинкская группа
Россия, США, Василий Пискарев, Госдума РФ, Государственный департамент США, Московская Хельсинкская группа
В Госдуме готовят меры противодействия подрывной деятельности против России
Пискарев: в Госдуме готовят меры по противодействию подрывной деятельности против России