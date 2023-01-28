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В Госдуме готовят меры противодействия подрывной деятельности против России - РИА Новости, 28.01.2023
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В Госдуме готовят меры противодействия подрывной деятельности против России
В Госдуме готовят меры противодействия подрывной деятельности против России - РИА Новости, 28.01.2023
В Госдуме готовят меры противодействия подрывной деятельности против России
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России готовит законодательные инициативы по противодействию подрывной РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T18:07
2023-01-28T18:07
россия
сша
василий пискарев
госдума рф
государственный департамент сша
московская хельсинкская группа
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России готовит законодательные инициативы по противодействию подрывной деятельности против РФ, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. "Заявление Госдепа США в защиту "Московской Хельсинкской группы", "The Andrei Sakharov foundation" и компании "Medusa Project"* (издание "Медуза"*) - пример очередного циничного вмешательства во внутренние дела России и доказательство поддержки деструктивных сил, активно продвигающих русофобию, искажающих историю нашей страны, дискредитирующих российские вооруженные силы, пропагандирующих наркотики и так далее", - заявил он журналистам. По словам Пискарева, лучшим ответом на подобные действия могли бы стать законодательные инициативы по противодействию подрывной деятельности против РФ. По его словам, их подготовка уже ведется комиссией.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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россия, сша, василий пискарев, госдума рф, государственный департамент сша, московская хельсинкская группа
Россия, США, Василий Пискарев, Госдума РФ, Государственный департамент США, Московская Хельсинкская группа
18:07 28.01.2023
 
В Госдуме готовят меры противодействия подрывной деятельности против России

Пискарев: в Госдуме готовят меры по противодействию подрывной деятельности против России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России готовит законодательные инициативы по противодействию подрывной деятельности против РФ, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
"Заявление Госдепа США в защиту "Московской Хельсинкской группы", "The Andrei Sakharov foundation" и компании "Medusa Project"* (издание "Медуза"*) - пример очередного циничного вмешательства во внутренние дела России и доказательство поддержки деструктивных сил, активно продвигающих русофобию, искажающих историю нашей страны, дискредитирующих российские вооруженные силы, пропагандирующих наркотики и так далее", - заявил он журналистам.
По словам Пискарева, лучшим ответом на подобные действия могли бы стать законодательные инициативы по противодействию подрывной деятельности против РФ. По его словам, их подготовка уже ведется комиссией.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 21:22
Хинштейн объяснил порядок начисления штрафов за репост материалов "Медузы"*
 
РоссияСШАВасилий ПискаревГосдума РФГосударственный департамент СШАМосковская Хельсинкская группа
 
 
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