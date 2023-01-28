https://ria.ru/20230128/gosduma-1848118033.html

В Госдуме готовят меры противодействия подрывной деятельности против России

В Госдуме готовят меры противодействия подрывной деятельности против России - РИА Новости, 28.01.2023

В Госдуме готовят меры противодействия подрывной деятельности против России

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России готовит законодательные инициативы по противодействию подрывной РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T18:07

2023-01-28T18:07

2023-01-28T18:07

россия

сша

василий пискарев

госдума рф

государственный департамент сша

московская хельсинкская группа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России готовит законодательные инициативы по противодействию подрывной деятельности против РФ, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. "Заявление Госдепа США в защиту "Московской Хельсинкской группы", "The Andrei Sakharov foundation" и компании "Medusa Project"* (издание "Медуза"*) - пример очередного циничного вмешательства во внутренние дела России и доказательство поддержки деструктивных сил, активно продвигающих русофобию, искажающих историю нашей страны, дискредитирующих российские вооруженные силы, пропагандирующих наркотики и так далее", - заявил он журналистам. По словам Пискарева, лучшим ответом на подобные действия могли бы стать законодательные инициативы по противодействию подрывной деятельности против РФ. По его словам, их подготовка уже ведется комиссией.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230126/meduza-1847721673.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, василий пискарев, госдума рф, государственный департамент сша, московская хельсинкская группа