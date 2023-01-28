https://ria.ru/20230128/gorlovka-1848086941.html

Украинские войска вновь обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска вновь обстреляли Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 28.01.2023

Украинские войска вновь обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска в 13.15 снова обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T13:46

2023-01-28T13:46

2023-01-28T13:46

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска в 13.15 снова обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Предыдущий обстрел Горловки был зафиксирован представительством в 12.50. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13.15 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. По информации мэра Горловки Ивана Приходько, под огнем оказался жилой массив "Комсомолец", разрывы снарядов фиксируются возле стадиона "Олимп". Мэр сообщил о продолжающемся обстреле в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230125/donbass-1847394945.html

https://ria.ru/20230127/frantsiya-1848008699.html

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Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк