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"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме - РИА Новости, 28.01.2023
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"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме - РИА Новости, 28.01.2023
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 24,3 миллиона кубометров на 28... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T10:02
2023-01-28T10:02
экономика
украина
европа
луганская народная республика
сергей куприянов
газпром
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 24,3 миллиона кубометров на 28 января, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 24,3 миллиона кубометров на 28 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам. С конца мая, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки, однако с 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров. Затем 18 января он составил 32,6 миллиона кубометров, на следующий день снизился еще на 23%, до 25,1 миллиона, а с 20 января опустился до 24,4 миллиона кубометров. Украина в мае прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
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украина
европа
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экономика, украина, европа, луганская народная республика, сергей куприянов, газпром
Экономика, Украина, Европа, Луганская Народная Республика, Сергей Куприянов, Газпром
10:02 28.01.2023
 
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме

"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в объеме 24,3 миллиона кубометров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 24,3 миллиона кубометров на 28 января, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 24,3 миллиона кубометров на 28 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам.
С конца мая, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки, однако с 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров. Затем 18 января он составил 32,6 миллиона кубометров, на следующий день снизился еще на 23%, до 25,1 миллиона, а с 20 января опустился до 24,4 миллиона кубометров.
Украина в мае прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
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ЭкономикаУкраинаЕвропаЛуганская Народная РеспубликаСергей КуприяновГазпром
 
 
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