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Артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 в Херсонской области - РИА Новости, 28.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230128/gaubitsa-1848062401.html
Артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 в Херсонской области
Артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 в Херсонской области - РИА Новости, 28.01.2023
Артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 в Херсонской области
Российские военные уничтожили артиллерийские расчеты ВСУ на правом берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T10:11
2023-01-28T11:03
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
в мире
украина
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили артиллерийские расчеты ВСУ на правом берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. ВСУ потеряли троих военных убитыми и пятерых ранеными.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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херсонская область
днепр (город)
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херсонская область , днепр (город), в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), В мире, Украина
10:11 28.01.2023 (обновлено: 11:03 28.01.2023)
 
Артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 в Херсонской области

Артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 на правом берегу Днепра в Херсонской области

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГаубицы Д-30
Гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гаубицы Д-30. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили артиллерийские расчеты ВСУ на правом берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Вчера артиллерийским огнем в районе села Ольговка уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра <...>, в районе села Кизомыс уничтожена гаубица Д-30", — сказал он.

ВСУ потеряли троих военных убитыми и пятерых ранеными.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Военнослужащий на бронетранспортере БТР-82А ВС России - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (город)В миреУкраина
 
 
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