https://ria.ru/20230128/gaubitsa-1848062401.html

Артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 в Херсонской области

Артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 в Херсонской области - РИА Новости, 28.01.2023

Артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 в Херсонской области

Российские военные уничтожили артиллерийские расчеты ВСУ на правом берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T10:11

2023-01-28T10:11

2023-01-28T11:03

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

в мире

украина

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили артиллерийские расчеты ВСУ на правом берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. ВСУ потеряли троих военных убитыми и пятерых ранеными.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230128/ugledar-1848046381.html

херсонская область

днепр (город)

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , днепр (город), в мире, украина