https://ria.ru/20230128/gaubitsa-1848062401.html
Артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 в Херсонской области
Артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 в Херсонской области - РИА Новости, 28.01.2023
Артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 в Херсонской области
Российские военные уничтожили артиллерийские расчеты ВСУ на правом берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T10:11
2023-01-28T10:11
2023-01-28T11:03
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
в мире
украина
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 28 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили артиллерийские расчеты ВСУ на правом берегу Днепра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. ВСУ потеряли троих военных убитыми и пятерых ранеными.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230128/ugledar-1848046381.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , днепр (город), в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), В мире, Украина
10:11 28.01.2023 (обновлено: 11:03 28.01.2023)
Артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 в Херсонской области
Артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 на правом берегу Днепра в Херсонской области