https://ria.ru/20230128/frantsuz-1848046913.html
Живущий в Москве француз сделал признание о санкциях
Живущий в Москве француз сделал признание о санкциях - РИА Новости, 28.01.2023
Живущий в Москве француз сделал признание о санкциях
Живущий в России французский советник Франк Феррари оценил в подкасте на портале Lefrancais.press последствия западных санкций. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T05:27
2023-01-28T05:27
2023-01-28T05:27
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Живущий в России французский советник Франк Феррари оценил в подкасте на портале Lefrancais.press последствия западных санкций.По словам Феррари, чья миссия заключается в поддержке и консультации живущих в России соотечественников, часть живущих в стране французов не покинула ее, что кажется удивительным не только жителям Франции, но и самим россиянам.Говоря об экономическом климате, он отметил, что тот "не такой мрачный": инфляция остается под контролем, уравновешиваемая курсом рубля, а продукцию западных брендов заменили другие товары, или же ее ввозят через третьи страны. При этом французские компании, оставшиеся в стране, нашли параллельные каналы поставок, заметил советник.Несмотря на противостояние с Западом, никаких проблем у французов на "местном уровне нет", констатирует он. Так, россияне разделяют официальные позиции государств и свои взаимоотношения с иностранцами.По его словам, трудности сопряжены с транспортными ограничениями, из-за которых перелеты возможны только через третьи страны. Он добавил, что возвращение французов на родину часто бывает "болезненным", так как люди остаются без жилья и работы, а никакой помощи для них не предусмотрено.При этом в целом Феррари с оптимизмом смотрит на будущее своих соотечественников в России и взаимоотношения двух стран.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230112/syurpriz-1844280069.html
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в мире, россия, франция
Живущий в Москве француз сделал признание о санкциях
Живущий в России француз Феррари заявил о стабильной ситуации в экономике на фоне санкций
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости.
Живущий в России французский советник Франк Феррари оценил
в подкасте на портале Lefrancais.press последствия западных санкций.
По словам Феррари, чья миссия заключается в поддержке и консультации живущих в России соотечественников, часть живущих в стране французов не покинула ее, что кажется удивительным не только жителям Франции
, но и самим россиянам.
Говоря об экономическом климате, он отметил, что тот "не такой мрачный": инфляция остается под контролем, уравновешиваемая курсом рубля, а продукцию западных брендов заменили другие товары, или же ее ввозят через третьи страны. При этом французские компании, оставшиеся в стране, нашли параллельные каналы поставок, заметил советник.
Несмотря на противостояние с Западом, никаких проблем у французов на "местном уровне нет", констатирует он. Так, россияне разделяют официальные позиции государств и свои взаимоотношения с иностранцами.
По его словам, трудности сопряжены с транспортными ограничениями, из-за которых перелеты возможны только через третьи страны. Он добавил, что возвращение французов на родину часто бывает "болезненным", так как люди остаются без жилья и работы, а никакой помощи для них не предусмотрено.
При этом в целом Феррари с оптимизмом смотрит на будущее своих соотечественников в России и взаимоотношения двух стран.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.