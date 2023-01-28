https://ria.ru/20230128/dtp-1848111351.html
Россиян среди пострадавших в двух ДТП в Турции нет
Россиян среди пострадавших в двух ДТП в Турции нет - РИА Новости, 28.01.2023
Россиян среди пострадавших в двух ДТП в Турции нет
Россияне не пострадали в двух ДТП с участием туристических автобусов в субботу в турецкой провинции Нигде, сообщили РИА Новости в посольстве РФ. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T17:07
2023-01-28T17:07
2023-01-28T17:10
турция
россия
в мире
нигде (провинция)
авто
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СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Россияне не пострадали в двух ДТП с участием туристических автобусов в субботу в турецкой провинции Нигде, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.Ранее турецкое агентство DHA сообщило, что микроавтобус с туристами по неустановленной причине врезался в столб на трассе у деревни Гёстерли около 10.30 по местному времени (совпадает с мск), в результате пострадали водитель, гид и 12 иностранных туристов. Примерно в это же время еще один туристический микроавтобус перевернулся на трассе у деревни Акташ, в результате скончался 59-летний пассажир, пострадали еще 27 человек."Информации о пострадавших в ДТП россиянах не получали", - сообщили в дипмиссии.
https://ria.ru/20230108/avarii-1843519978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, россия, в мире, нигде (провинция), авто
Турция, Россия, В мире, Нигде (провинция), Авто
17:07 28.01.2023 (обновлено: 17:10 28.01.2023)
Россиян среди пострадавших в двух ДТП в Турции нет
Посольство: россиян нет среди пострадавших в двух ДТП с туристическими автобусам в Турции
СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Россияне не пострадали в двух ДТП с участием туристических автобусов в субботу в турецкой провинции Нигде, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.
Ранее турецкое агентство DHA сообщило, что микроавтобус с туристами по неустановленной причине врезался в столб на трассе у деревни Гёстерли около 10.30 по местному времени (совпадает с мск), в результате пострадали водитель, гид и 12 иностранных туристов. Примерно в это же время еще один туристический микроавтобус перевернулся на трассе у деревни Акташ, в результате скончался 59-летний пассажир, пострадали еще 27 человек.
"Информации о пострадавших в ДТП россиянах не получали", - сообщили в дипмиссии.