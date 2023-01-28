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Россиян среди пострадавших в двух ДТП в Турции нет - РИА Новости, 28.01.2023
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Россиян среди пострадавших в двух ДТП в Турции нет
Россиян среди пострадавших в двух ДТП в Турции нет - РИА Новости, 28.01.2023
Россиян среди пострадавших в двух ДТП в Турции нет
Россияне не пострадали в двух ДТП с участием туристических автобусов в субботу в турецкой провинции Нигде, сообщили РИА Новости в посольстве РФ. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T17:07
2023-01-28T17:10
турция
россия
в мире
нигде (провинция)
авто
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СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Россияне не пострадали в двух ДТП с участием туристических автобусов в субботу в турецкой провинции Нигде, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.Ранее турецкое агентство DHA сообщило, что микроавтобус с туристами по неустановленной причине врезался в столб на трассе у деревни Гёстерли около 10.30 по местному времени (совпадает с мск), в результате пострадали водитель, гид и 12 иностранных туристов. Примерно в это же время еще один туристический микроавтобус перевернулся на трассе у деревни Акташ, в результате скончался 59-летний пассажир, пострадали еще 27 человек."Информации о пострадавших в ДТП россиянах не получали", - сообщили в дипмиссии.
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турция
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турция, россия, в мире, нигде (провинция), авто
Турция, Россия, В мире, Нигде (провинция), Авто
17:07 28.01.2023 (обновлено: 17:10 28.01.2023)
 
Россиян среди пострадавших в двух ДТП в Турции нет

Посольство: россиян нет среди пострадавших в двух ДТП с туристическими автобусам в Турции

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Россияне не пострадали в двух ДТП с участием туристических автобусов в субботу в турецкой провинции Нигде, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.
Ранее турецкое агентство DHA сообщило, что микроавтобус с туристами по неустановленной причине врезался в столб на трассе у деревни Гёстерли около 10.30 по местному времени (совпадает с мск), в результате пострадали водитель, гид и 12 иностранных туристов. Примерно в это же время еще один туристический микроавтобус перевернулся на трассе у деревни Акташ, в результате скончался 59-летний пассажир, пострадали еще 27 человек.
"Информации о пострадавших в ДТП россиянах не получали", - сообщили в дипмиссии.
На месте ДТП с двумя автобусами в области Кафрин в Сенегале. 8 января 2023 - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 19:37
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в мире в 2022-2023 годах
 
ТурцияРоссияВ миреНигде (провинция)Авто
 
 
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