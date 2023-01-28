https://ria.ru/20230128/dtp-1848111351.html

Россиян среди пострадавших в двух ДТП в Турции нет

Россиян среди пострадавших в двух ДТП в Турции нет - РИА Новости, 28.01.2023

Россиян среди пострадавших в двух ДТП в Турции нет

Россияне не пострадали в двух ДТП с участием туристических автобусов в субботу в турецкой провинции Нигде, сообщили РИА Новости в посольстве РФ. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T17:07

2023-01-28T17:07

2023-01-28T17:10

турция

россия

в мире

нигде (провинция)

авто

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СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Россияне не пострадали в двух ДТП с участием туристических автобусов в субботу в турецкой провинции Нигде, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.Ранее турецкое агентство DHA сообщило, что микроавтобус с туристами по неустановленной причине врезался в столб на трассе у деревни Гёстерли около 10.30 по местному времени (совпадает с мск), в результате пострадали водитель, гид и 12 иностранных туристов. Примерно в это же время еще один туристический микроавтобус перевернулся на трассе у деревни Акташ, в результате скончался 59-летний пассажир, пострадали еще 27 человек."Информации о пострадавших в ДТП россиянах не получали", - сообщили в дипмиссии.

https://ria.ru/20230108/avarii-1843519978.html

турция

россия

нигде (провинция)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, россия, в мире, нигде (провинция), авто