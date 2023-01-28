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В Турции два туристических автобуса попали в ДТП - РИА Новости, 28.01.2023
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В Турции два туристических автобуса попали в ДТП
В Турции два туристических автобуса попали в ДТП - РИА Новости, 28.01.2023
В Турции два туристических автобуса попали в ДТП
Два ДТП с участием туристических автобусов произошли в субботу в провинции Нигде в центре Турции, пострадали не менее 12 иностранцев, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T16:21
2023-01-28T16:27
авто
турция
нигде (провинция)
в мире
туристы
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СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Два ДТП с участием туристических автобусов произошли в субботу в провинции Нигде в центре Турции, пострадали не менее 12 иностранцев, сообщило агентство DHA. Микроавтобус с туристами по неустановленной причине врезался в столб на трассе у деревни Гестерли около 10.30 по местному времени. "В результате ДТП пострадали водитель, гид и 12 туристов - из Бразилии, Колумбии, Мексики, Боливии, Уругвая, Аргентины", - сообщило агентство. Направлявшийся на помощь пострадавшим автомобиль скорой помощи из-за гололеда после дождя также попал в ДТП и перевернулся, пострадали шестеро медиков. Примерно в это же время еще один туристический микроавтобус перевернулся на трассе у деревни Акташ, в результате скончался 59-летний пассажир, пострадали еще 27 человек. Водитель задержан полицией до выяснения обстоятельств трагедии.
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турция
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авто, турция, нигде (провинция), в мире, туристы
Авто, Турция, Нигде (провинция), В мире, туристы
16:21 28.01.2023 (обновлено: 16:27 28.01.2023)
 
В Турции два туристических автобуса попали в ДТП

DHA: два ДТП с туристами произошли в центре Турции, пострадали не менее 12 иностранцев

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Два ДТП с участием туристических автобусов произошли в субботу в провинции Нигде в центре Турции, пострадали не менее 12 иностранцев, сообщило агентство DHA.
Микроавтобус с туристами по неустановленной причине врезался в столб на трассе у деревни Гестерли около 10.30 по местному времени. "В результате ДТП пострадали водитель, гид и 12 туристов - из Бразилии, Колумбии, Мексики, Боливии, Уругвая, Аргентины", - сообщило агентство.
Направлявшийся на помощь пострадавшим автомобиль скорой помощи из-за гололеда после дождя также попал в ДТП и перевернулся, пострадали шестеро медиков.
Примерно в это же время еще один туристический микроавтобус перевернулся на трассе у деревни Акташ, в результате скончался 59-летний пассажир, пострадали еще 27 человек. Водитель задержан полицией до выяснения обстоятельств трагедии.
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АвтоТурцияНигде (провинция)В миретуристы
 
 
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