https://ria.ru/20230128/dtp-1848104397.html

В Турции два туристических автобуса попали в ДТП

В Турции два туристических автобуса попали в ДТП - РИА Новости, 28.01.2023

В Турции два туристических автобуса попали в ДТП

Два ДТП с участием туристических автобусов произошли в субботу в провинции Нигде в центре Турции, пострадали не менее 12 иностранцев, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T16:21

2023-01-28T16:21

2023-01-28T16:27

авто

турция

нигде (провинция)

в мире

туристы

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СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Два ДТП с участием туристических автобусов произошли в субботу в провинции Нигде в центре Турции, пострадали не менее 12 иностранцев, сообщило агентство DHA. Микроавтобус с туристами по неустановленной причине врезался в столб на трассе у деревни Гестерли около 10.30 по местному времени. "В результате ДТП пострадали водитель, гид и 12 туристов - из Бразилии, Колумбии, Мексики, Боливии, Уругвая, Аргентины", - сообщило агентство. Направлявшийся на помощь пострадавшим автомобиль скорой помощи из-за гололеда после дождя также попал в ДТП и перевернулся, пострадали шестеро медиков. Примерно в это же время еще один туристический микроавтобус перевернулся на трассе у деревни Акташ, в результате скончался 59-летний пассажир, пострадали еще 27 человек. Водитель задержан полицией до выяснения обстоятельств трагедии.

https://ria.ru/20230108/avarii-1843519978.html

турция

нигде (провинция)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, турция, нигде (провинция), в мире, туристы