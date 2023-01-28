Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде погибли четыре человека - РИА Новости, 28.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230128/dtp-1848051986.html
В ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде погибли четыре человека
В ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде погибли четыре человека - РИА Новости, 28.01.2023
В ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T08:18
2023-01-28T11:29
происшествия
авто
нижний новгород
россия
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848070499_0:180:960:720_1920x0_80_0_0_8b53311010d3fafb44ad3e3607363d40.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. ДТП произошло в пятницу в 23.30 на проспекте Гагарина возле дома 162 а. "По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris совершил разворот через две сплошные и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком Shacman. В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля получили травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230127/dtp-1847832380.html
https://ria.ru/20230127/dtp-1847953336.html
нижний новгород
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848070499_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_fd54ec9db72c3203e05531f599fe492b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, нижний новгород, россия, нижегородская область
Происшествия, Авто, Нижний Новгород, Россия, Нижегородская область
08:18 28.01.2023 (обновлено: 11:29 28.01.2023)
 
В ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде погибли четыре человека

В Нижнем Новгороде четыре человека погибли при столкновении легковой машины с грузовиком

© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиДТП с участием Hyundai Solaris и грузовика Shacman в Нижнем Новгороде
ДТП с участием Hyundai Solaris и грузовика Shacman в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
ДТП с участием Hyundai Solaris и грузовика Shacman в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП произошло в пятницу в 23.30 на проспекте Гагарина возле дома 162 а.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 12:48
В Челябинской области два водителя погибли в ДТП
"По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris совершил разворот через две сплошные и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком Shacman. В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля получили травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля на 681 км автодороги Уссурийск – Владивосток
Вчера, 17:04
Источник: число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье выросло до 15
 
ПроисшествияАвтоНижний НовгородРоссияНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала