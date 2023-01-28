https://ria.ru/20230128/dtp-1848051986.html

В ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде погибли четыре человека

В ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде погибли четыре человека - РИА Новости, 28.01.2023

В ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T08:18

2023-01-28T08:18

2023-01-28T11:29

происшествия

авто

нижний новгород

россия

нижегородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848070499_0:180:960:720_1920x0_80_0_0_8b53311010d3fafb44ad3e3607363d40.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. ДТП произошло в пятницу в 23.30 на проспекте Гагарина возле дома 162 а. "По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris совершил разворот через две сплошные и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком Shacman. В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля получили травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230127/dtp-1847832380.html

https://ria.ru/20230127/dtp-1847953336.html

нижний новгород

россия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, нижний новгород, россия, нижегородская область