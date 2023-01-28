https://ria.ru/20230128/dtp-1848051986.html
В ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде погибли четыре человека
В ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде погибли четыре человека - РИА Новости, 28.01.2023
В ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T08:18
2023-01-28T08:18
2023-01-28T11:29
происшествия
авто
нижний новгород
россия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. ДТП произошло в пятницу в 23.30 на проспекте Гагарина возле дома 162 а. "По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris совершил разворот через две сплошные и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком Shacman. В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля получили травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230127/dtp-1847832380.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, нижний новгород, россия, нижегородская область
Происшествия, Авто, Нижний Новгород, Россия, Нижегородская область
08:18 28.01.2023 (обновлено: 11:29 28.01.2023)
В ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде погибли четыре человека
В Нижнем Новгороде четыре человека погибли при столкновении легковой машины с грузовиком
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП произошло в пятницу в 23.30 на проспекте Гагарина возле дома 162 а.
"По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris совершил разворот через две сплошные и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком Shacman. В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля получили травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.