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Российские инженеры создали локатор для обнаружения маловесных дронов - РИА Новости, 28.01.2023
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Российские инженеры создали локатор для обнаружения маловесных дронов
Российские инженеры создали локатор для обнаружения маловесных дронов - РИА Новости, 28.01.2023
Российские инженеры создали локатор для обнаружения маловесных дронов
Российские инженеры создали из отечественных комплектующих радиолокационную станцию для обнаружения маловесных дронов массой от 150 граммов, сообщили РИА... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T07:15
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россия
безопасность
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские инженеры создали из отечественных комплектующих радиолокационную станцию для обнаружения маловесных дронов массой от 150 граммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы. Там уточнили, что радиолокационная станция создана специалистами Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М. А. Карцева (НИИВК, участник рынка НТИ Аэронет). По словам руководителя лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Виталия Долгова, для России это решение крайне актуально ввиду стремительного развития рынка беспилотников, которое должно сопровождаться появлением разработок для безопасного применения аппаратов. "Станция... может засечь не только большие БПЛА, но еще и малые со взлетной массой от 150 граммов, которые сегодня не попадают в зону видимости систем наблюдения: например, такие дроны, как DJI. Решение предназначено для круглосуточного и всепогодного обнаружения и измерения координат беспилотных летательных аппаратов на расстоянии до 10 километров", - отметил Долгов. При обнаружении дрона станция мгновенно определяет его скорость и дальность, а также в автоматическом режиме передает данные о полете аппарата потребителю: например, в ситуационный центр, на камеры допоопределения или распознавания объектов, добавил эксперт. Также он отметил, что на создание станции разработчикам потребовалось около года, и решение готово к серийному производству.
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россия, безопасность
Россия, Безопасность
07:15 28.01.2023
 
Российские инженеры создали локатор для обнаружения маловесных дронов

Российские инженеры создали локатор для обнаружения дронов массой от 150 граммов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкЗапуск дрона военнослужащим РФ
Запуск дрона военнослужащим РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Запуск дрона военнослужащим РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские инженеры создали из отечественных комплектующих радиолокационную станцию для обнаружения маловесных дронов массой от 150 граммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы.
"Российские инженеры создали из отечественных комплектующих радиолокационную станцию для обнаружения беспилотников, которая может отследить на расстоянии до 10 километров даже маловесные летательные аппараты весом от 150 граммов", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что радиолокационная станция создана специалистами Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М. А. Карцева (НИИВК, участник рынка НТИ Аэронет). По словам руководителя лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Виталия Долгова, для России это решение крайне актуально ввиду стремительного развития рынка беспилотников, которое должно сопровождаться появлением разработок для безопасного применения аппаратов.
"Станция... может засечь не только большие БПЛА, но еще и малые со взлетной массой от 150 граммов, которые сегодня не попадают в зону видимости систем наблюдения: например, такие дроны, как DJI. Решение предназначено для круглосуточного и всепогодного обнаружения и измерения координат беспилотных летательных аппаратов на расстоянии до 10 километров", - отметил Долгов.
При обнаружении дрона станция мгновенно определяет его скорость и дальность, а также в автоматическом режиме передает данные о полете аппарата потребителю: например, в ситуационный центр, на камеры допоопределения или распознавания объектов, добавил эксперт. Также он отметил, что на создание станции разработчикам потребовалось около года, и решение готово к серийному производству.
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