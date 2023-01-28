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Полиция расследует драку в московском метро - РИА Новости, 28.01.2023
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Полиция расследует драку в московском метро
Полиция расследует драку в московском метро - РИА Новости, 28.01.2023
Полиция расследует драку в московском метро
Полицейские изучают видеозапись, на которой мужчина в вагоне метро у станции "Курская" избивает ногами двух человек, идет проверка, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T11:51
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происшествия
москва
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Полицейские изучают видеозапись, на которой мужчина в вагоне метро у станции "Курская" избивает ногами двух человек, идет проверка, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Сотрудники полиции изучают видео, размещенное в сети интернет, где в вагоне поезда в районе станции метро "Курская" произошел конфликт между гражданами. Устанавливаются все участники инцидента", - рассказали главке. В ведомстве отметили, что видео появилось вчера, полицейские устанавливают дату инцидента. "Изучаем, разбираемся, пока идет проведение проверочных мероприятий", - добавили в главке.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
11:51 28.01.2023
 
Полиция расследует драку в московском метро

Полиция расследует драку в московском метро в районе станции "Курская"

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Полицейские изучают видеозапись, на которой мужчина в вагоне метро у станции "Курская" избивает ногами двух человек, идет проверка, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Сотрудники полиции изучают видео, размещенное в сети интернет, где в вагоне поезда в районе станции метро "Курская" произошел конфликт между гражданами. Устанавливаются все участники инцидента", - рассказали главке.
В ведомстве отметили, что видео появилось вчера, полицейские устанавливают дату инцидента.
"Изучаем, разбираемся, пока идет проведение проверочных мероприятий", - добавили в главке.
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