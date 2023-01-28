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В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранен один человек - РИА Новости, 28.01.2023
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В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранен один человек
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранен один человек - РИА Новости, 28.01.2023
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранен один человек
Один мирный житель получил ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в субботу штаб территориальной обороны... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T08:24
2023-01-28T08:24
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Один мирный житель получил ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в субботу штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 08.00 27 января до 08.00 28 января, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики ранения получил один мирный житель", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале. В пятницу в Донецке сообщили о двух пострадавших за сутки, в том числе ранения получил ребенок.
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк
08:24 28.01.2023
 
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранен один человек

В ДНР заявили, что за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранен один мирный житель

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Один мирный житель получил ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в субботу штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 08.00 27 января до 08.00 28 января, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики ранения получил один мирный житель", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.
В пятницу в Донецке сообщили о двух пострадавших за сутки, в том числе ранения получил ребенок.
Женщина убирает осколки после обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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