https://ria.ru/20230128/donbass-1848052602.html

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранен один человек

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранен один человек - РИА Новости, 28.01.2023

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранен один человек

Один мирный житель получил ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в субботу штаб территориальной обороны... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T08:24

2023-01-28T08:24

2023-01-28T08:24

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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Один мирный житель получил ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в субботу штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 08.00 27 января до 08.00 28 января, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики ранения получил один мирный житель", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале. В пятницу в Донецке сообщили о двух пострадавших за сутки, в том числе ранения получил ребенок.

https://ria.ru/20230127/donbass-1847756754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк