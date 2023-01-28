https://ria.ru/20230128/donbass-1848052602.html
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранен один человек
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранен один человек - РИА Новости, 28.01.2023
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранен один человек
Один мирный житель получил ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в субботу штаб территориальной обороны... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T08:24
2023-01-28T08:24
2023-01-28T08:24
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Один мирный житель получил ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в субботу штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 08.00 27 января до 08.00 28 января, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики ранения получил один мирный житель", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале. В пятницу в Донецке сообщили о двух пострадавших за сутки, в том числе ранения получил ребенок.
https://ria.ru/20230127/donbass-1847756754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, донецк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранен один человек
В ДНР заявили, что за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранен один мирный житель