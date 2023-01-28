https://ria.ru/20230128/defolt-1848119101.html

Глава Минфина предупредила о катастрофических последствиях дефолта США

Глава Минфина предупредила о катастрофических последствиях дефолта США - РИА Новости, 28.01.2023

Глава Минфина предупредила о катастрофических последствиях дефолта США

Дефолт США приведет к разрушительным последствиям и катастрофе, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен в интервью Axios. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T18:19

2023-01-28T18:19

2023-01-28T19:13

америка

джанет йеллен

сша

джо байден

кевин маккарти

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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Дефолт США приведет к разрушительным последствиям и катастрофе, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен в интервью Axios. Министр финансов подтвердила, что угроза такого сценария заставляет ее нервничать и что вслед за возможным дефолтом экономика страны столкнется с "растущей по спирали рецессией" заодно с финансовым кризисом. "Расходы (государства) должны будут сократиться, чтобы соответствовать налоговым поступлениям", - добавила она, комментируя отсутствие решения по росту допустимого уровня госдолга. Йеллен ожидает, что вслед за расходами государства сократятся и траты населения из-за "психологических последствий", которые "могут еще сильнее влиять на расходы и усиливать рецессию". Глава минфина подчеркнула, что президент США Джо Байден и руководство конгресса ответственны за то, чтобы найти решение и поднять потолок госдолга. США в январе исчерпали лимиты заимствований и приступили к "экстраординарным мерам", первой из которых стала приостановка взносов в социальные и пенсионные фонды. Позднее минфин перестал инвестировать в Фонд ценных бумаг правительства, который является частью пенсионной системы федеральных служащих. На этом фоне Байден согласился на встречу со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти, но исключил какие-либо переговоры о расширении лимитов заимствований, заявив, что конгресс должен безоговорочно принять такое решение во избежание дефолта США. Маккарти назвал отказ президента от обсуждения потолка госдолга "безответственным" и предупредил, что затягивание переговоров увеличивает финансовые риски для Америки.

https://ria.ru/20230126/dollar-1847436104.html

https://ria.ru/20230120/krizis-1846400577.html

америка

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

америка, джанет йеллен, сша, джо байден, кевин маккарти