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Глава Минфина предупредила о катастрофических последствиях дефолта США - РИА Новости, 28.01.2023
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Глава Минфина предупредила о катастрофических последствиях дефолта США
Глава Минфина предупредила о катастрофических последствиях дефолта США - РИА Новости, 28.01.2023
Глава Минфина предупредила о катастрофических последствиях дефолта США
Дефолт США приведет к разрушительным последствиям и катастрофе, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен в интервью Axios. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T18:19
2023-01-28T19:13
америка
джанет йеллен
сша
джо байден
кевин маккарти
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Дефолт США приведет к разрушительным последствиям и катастрофе, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен в интервью Axios. Министр финансов подтвердила, что угроза такого сценария заставляет ее нервничать и что вслед за возможным дефолтом экономика страны столкнется с "растущей по спирали рецессией" заодно с финансовым кризисом. "Расходы (государства) должны будут сократиться, чтобы соответствовать налоговым поступлениям", - добавила она, комментируя отсутствие решения по росту допустимого уровня госдолга. Йеллен ожидает, что вслед за расходами государства сократятся и траты населения из-за "психологических последствий", которые "могут еще сильнее влиять на расходы и усиливать рецессию". Глава минфина подчеркнула, что президент США Джо Байден и руководство конгресса ответственны за то, чтобы найти решение и поднять потолок госдолга. США в январе исчерпали лимиты заимствований и приступили к "экстраординарным мерам", первой из которых стала приостановка взносов в социальные и пенсионные фонды. Позднее минфин перестал инвестировать в Фонд ценных бумаг правительства, который является частью пенсионной системы федеральных служащих. На этом фоне Байден согласился на встречу со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти, но исключил какие-либо переговоры о расширении лимитов заимствований, заявив, что конгресс должен безоговорочно принять такое решение во избежание дефолта США. Маккарти назвал отказ президента от обсуждения потолка госдолга "безответственным" и предупредил, что затягивание переговоров увеличивает финансовые риски для Америки.
https://ria.ru/20230126/dollar-1847436104.html
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америка, джанет йеллен, сша, джо байден, кевин маккарти
Америка, Джанет Йеллен, США, Джо Байден, Кевин Маккарти
18:19 28.01.2023 (обновлено: 19:13 28.01.2023)
 
Глава Минфина предупредила о катастрофических последствиях дефолта США

Глава Минфина США Йеллен: дефолт приведет к разрушительным последствиям и катастрофе

© AP Photo / Jose Luis MaganaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Дефолт США приведет к разрушительным последствиям и катастрофе, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен в интервью Axios.
"Это будет разрушительным, это катастрофа", - ответила она на вопрос о последствиях дефолта в Соединенных Штатах Америки.
Министр финансов подтвердила, что угроза такого сценария заставляет ее нервничать и что вслед за возможным дефолтом экономика страны столкнется с "растущей по спирали рецессией" заодно с финансовым кризисом.
"Расходы (государства) должны будут сократиться, чтобы соответствовать налоговым поступлениям", - добавила она, комментируя отсутствие решения по росту допустимого уровня госдолга. Йеллен ожидает, что вслед за расходами государства сократятся и траты населения из-за "психологических последствий", которые "могут еще сильнее влиять на расходы и усиливать рецессию".
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Глава минфина подчеркнула, что президент США Джо Байден и руководство конгресса ответственны за то, чтобы найти решение и поднять потолок госдолга.
США в январе исчерпали лимиты заимствований и приступили к "экстраординарным мерам", первой из которых стала приостановка взносов в социальные и пенсионные фонды. Позднее минфин перестал инвестировать в Фонд ценных бумаг правительства, который является частью пенсионной системы федеральных служащих.
На этом фоне Байден согласился на встречу со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти, но исключил какие-либо переговоры о расширении лимитов заимствований, заявив, что конгресс должен безоговорочно принять такое решение во избежание дефолта США. Маккарти назвал отказ президента от обсуждения потолка госдолга "безответственным" и предупредил, что затягивание переговоров увеличивает финансовые риски для Америки.
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