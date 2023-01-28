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Косачев прокомментировал итоги президентских выборов в Чехии

Косачев прокомментировал итоги президентских выборов в Чехии - РИА Новости, 28.01.2023

Косачев прокомментировал итоги президентских выборов в Чехии

По итогам выборов президента Чехии улучшения отношений Москвы и Праги ожидать не стоит, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T23:17

2023-01-28T23:17

2023-01-28T23:17

чехия

константин косачев

милош земан

петр павел

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россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. По итогам выборов президента Чехии улучшения отношений Москвы и Праги ожидать не стоит, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел в субботу одержал победу во втором туре президентских выборов в Чехии. На этом посту он сменит Милоша Земана. "Полномочия президента в Чехии серьезно ограничены конституцией, и это было отчетливо видно на примере предшественника Земана. Так что перемен к лучшему с точки зрения возврата Чехии на конструктивные позиции - это сейчас одна из самых недружественных по отношению к России европейских стран, совершенно точно не будет, а вербальная риторика, скорее всего, изменится только к худшему", - сказал Косачев РИА Новости.

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чехия, константин косачев, милош земан, петр павел, в мире, россия