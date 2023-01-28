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Косачев прокомментировал итоги президентских выборов в Чехии - РИА Новости, 28.01.2023
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Косачев прокомментировал итоги президентских выборов в Чехии
Косачев прокомментировал итоги президентских выборов в Чехии - РИА Новости, 28.01.2023
Косачев прокомментировал итоги президентских выборов в Чехии
По итогам выборов президента Чехии улучшения отношений Москвы и Праги ожидать не стоит, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T23:17
2023-01-28T23:17
чехия
константин косачев
милош земан
петр павел
в мире
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. По итогам выборов президента Чехии улучшения отношений Москвы и Праги ожидать не стоит, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел в субботу одержал победу во втором туре президентских выборов в Чехии. На этом посту он сменит Милоша Земана. "Полномочия президента в Чехии серьезно ограничены конституцией, и это было отчетливо видно на примере предшественника Земана. Так что перемен к лучшему с точки зрения возврата Чехии на конструктивные позиции - это сейчас одна из самых недружественных по отношению к России европейских стран, совершенно точно не будет, а вербальная риторика, скорее всего, изменится только к худшему", - сказал Косачев РИА Новости.
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чехия, константин косачев, милош земан, петр павел, в мире, россия
Чехия, Константин Косачев, Милош Земан, Петр Павел, В мире, Россия
23:17 28.01.2023
 
Косачев прокомментировал итоги президентских выборов в Чехии

Косачев не ждет улучшения отношений Москвы и Праги после выборов нового президента Чехии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. По итогам выборов президента Чехии улучшения отношений Москвы и Праги ожидать не стоит, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел в субботу одержал победу во втором туре президентских выборов в Чехии. На этом посту он сменит Милоша Земана.
"Полномочия президента в Чехии серьезно ограничены конституцией, и это было отчетливо видно на примере предшественника Земана. Так что перемен к лучшему с точки зрения возврата Чехии на конструктивные позиции - это сейчас одна из самых недружественных по отношению к России европейских стран, совершенно точно не будет, а вербальная риторика, скорее всего, изменится только к худшему", - сказал Косачев РИА Новости.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 18:41
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ЧехияКонстантин КосачевМилош ЗеманПетр ПавелВ миреРоссия
 
 
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