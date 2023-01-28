https://ria.ru/20230128/chekhiya-1848117109.html
Премьер Фиала поздравил Павела с победой на выборах главы Чехии
Премьер Фиала поздравил Павела с победой на выборах главы Чехии - РИА Новости, 28.01.2023
Премьер Фиала поздравил Павела с победой на выборах главы Чехии
Премьер-министр Чехии Петр Фиала поздравил генерала армии в запасе Петра Павела с победой на выборах главы республики, его выступление транслировало местное... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T17:56
2023-01-28T17:56
2023-01-28T21:39
в мире
чехия
петр павел
петр фиала
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ПРАГА, 28 янв — РИА Новости. Премьер-министр Чехии Петр Фиала поздравил генерала армии в запасе Петра Павела с победой на выборах главы республики, его выступление транслировало местное телевидение. По его словам, очень важно, что в Пражском Граде (резиденция президента Чехии. — Прим. ред.) будет человек, который намерен не разъединять, а объединять общество.Павел во втором туре выборов президента Чехии лидирует с 57,1 процента голосов после подсчета данных на 90 процентах избирательных участков. У его соперника, экс-премьера Андрея Бабиша, — 42,9 процента голосов. По данным Чешского статуправления, после подсчета 100 процентов голосов кандидатуру Петра Павела поддержали 58,32 процента граждан. Его соперник, экс-премьер Андрей Бабиш, набрал 41,67 голосов.Второй тур выборов состоялся 27-28 января, по предварительной информации, явка составила 70,1 процента. Чтобы победить на выборах, одному из претендентов достаточно получить простое большинство голосов избирателей. Инаугурация нового президента состоится 9 марта.
https://ria.ru/20230126/dezinformatsiya-1847627227.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, чехия, петр павел, петр фиала, андрей бабиш
В мире, Чехия, Петр Павел, Петр Фиала, Андрей Бабиш
17:56 28.01.2023 (обновлено: 21:39 28.01.2023)
Премьер Фиала поздравил Павела с победой на выборах главы Чехии
Премьер Чехии Петр Фиала поздравил генерала Петра Павела с победой на выборах
ПРАГА, 28 янв — РИА Новости. Премьер-министр Чехии Петр Фиала поздравил генерала армии в запасе Петра Павела с победой на выборах главы республики, его выступление транслировало местное телевидение.
"Поздравляю господина Петра Павела с победой на выборах президента Чешской Республики", — заявил глава правительства.
По его словам, очень важно, что в Пражском Граде (резиденция президента Чехии. — Прим. ред.) будет человек, который намерен не разъединять, а объединять общество.
Павел во втором туре выборов президента Чехии лидирует с 57,1 процента голосов после подсчета данных на 90 процентах избирательных участков. У его соперника, экс-премьера Андрея Бабиша
, — 42,9 процента голосов.
По данным Чешского статуправления, после подсчета 100 процентов голосов кандидатуру Петра Павела поддержали 58,32 процента граждан. Его соперник, экс-премьер Андрей Бабиш, набрал 41,67 голосов.
Второй тур выборов состоялся 27-28 января, по предварительной информации, явка составила 70,1 процента. Чтобы победить на выборах, одному из претендентов достаточно получить простое большинство голосов избирателей. Инаугурация нового президента состоится 9 марта.