https://ria.ru/20230128/chekhiya-1848117109.html

Премьер Фиала поздравил Павела с победой на выборах главы Чехии

Премьер Фиала поздравил Павела с победой на выборах главы Чехии - РИА Новости, 28.01.2023

Премьер Фиала поздравил Павела с победой на выборах главы Чехии

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поздравил генерала армии в запасе Петра Павела с победой на выборах главы республики, его выступление транслировало местное... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T17:56

2023-01-28T17:56

2023-01-28T21:39

в мире

чехия

петр павел

петр фиала

андрей бабиш

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ПРАГА, 28 янв — РИА Новости. Премьер-министр Чехии Петр Фиала поздравил генерала армии в запасе Петра Павела с победой на выборах главы республики, его выступление транслировало местное телевидение. По его словам, очень важно, что в Пражском Граде (резиденция президента Чехии. — Прим. ред.) будет человек, который намерен не разъединять, а объединять общество.Павел во втором туре выборов президента Чехии лидирует с 57,1 процента голосов после подсчета данных на 90 процентах избирательных участков. У его соперника, экс-премьера Андрея Бабиша, — 42,9 процента голосов. По данным Чешского статуправления, после подсчета 100 процентов голосов кандидатуру Петра Павела поддержали 58,32 процента граждан. Его соперник, экс-премьер Андрей Бабиш, набрал 41,67 голосов.Второй тур выборов состоялся 27-28 января, по предварительной информации, явка составила 70,1 процента. Чтобы победить на выборах, одному из претендентов достаточно получить простое большинство голосов избирателей. Инаугурация нового президента состоится 9 марта.

https://ria.ru/20230126/dezinformatsiya-1847627227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чехия, петр павел, петр фиала, андрей бабиш