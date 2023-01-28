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Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 53,8 процента голосов - РИА Новости, 28.01.2023
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Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 53,8 процента голосов
Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 53,8 процента голосов - РИА Новости, 28.01.2023
Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 53,8 процента голосов
Генерал армии в запасе Петр Павел сохраняет отрыв от экс-премьера Андрея Бабиша во втором туре выборов президента Чехии с 53,8% голосов после подсчета данных на РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T16:56
2023-01-28T16:56
в мире
чехия
петр павел
андрей бабиш
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ПРАГА, 28 янв - РИА Новости. Генерал армии в запасе Петр Павел сохраняет отрыв от экс-премьера Андрея Бабиша во втором туре выборов президента Чехии с 53,8% голосов после подсчета данных на 25% избирательных участков, сообщило Чешское статуправление. "На втором месте находится экс-премьер Андрей Бабиш, у него 46,2% голосов", - говорится в сообщении. Второй тур выборов состоялся 27-28 января, по предварительным данным явка составила 68,6%. Чтобы победить на выборах, одному из претендентов достаточно получить простое большинство голосов избирателей. Инаугурация нового президента состоится 8 марта.
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в мире, чехия, петр павел, андрей бабиш
В мире, Чехия, Петр Павел, Андрей Бабиш
16:56 28.01.2023
 
Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 53,8 процента голосов

Петр Павел лидирует во втором туре президентских выборов в Чехии с 53,8 процента голосов

© AP Photo / Petr David JosekЧешский военный и общественный деятель Петр Павел
Чешский военный и общественный деятель Петр Павел - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Чешский военный и общественный деятель Петр Павел. Архивное фото
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ПРАГА, 28 янв - РИА Новости. Генерал армии в запасе Петр Павел сохраняет отрыв от экс-премьера Андрея Бабиша во втором туре выборов президента Чехии с 53,8% голосов после подсчета данных на 25% избирательных участков, сообщило Чешское статуправление.
"На втором месте находится экс-премьер Андрей Бабиш, у него 46,2% голосов", - говорится в сообщении.
Второй тур выборов состоялся 27-28 января, по предварительным данным явка составила 68,6%. Чтобы победить на выборах, одному из претендентов достаточно получить простое большинство голосов избирателей. Инаугурация нового президента состоится 8 марта.
Голосование на избирательном участке в Чехии - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
Вчера, 16:03
Явка на выборах президента Чехии превысила 60 процентов
 
В миреЧехияПетр ПавелАндрей Бабиш
 
 
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