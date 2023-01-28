https://ria.ru/20230128/chekhiya-1848109285.html
Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 53,8 процента голосов
Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 53,8 процента голосов - РИА Новости, 28.01.2023
Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 53,8 процента голосов
Генерал армии в запасе Петр Павел сохраняет отрыв от экс-премьера Андрея Бабиша во втором туре выборов президента Чехии с 53,8% голосов после подсчета данных на РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T16:56
2023-01-28T16:56
2023-01-28T16:56
в мире
чехия
петр павел
андрей бабиш
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ПРАГА, 28 янв - РИА Новости. Генерал армии в запасе Петр Павел сохраняет отрыв от экс-премьера Андрея Бабиша во втором туре выборов президента Чехии с 53,8% голосов после подсчета данных на 25% избирательных участков, сообщило Чешское статуправление. "На втором месте находится экс-премьер Андрей Бабиш, у него 46,2% голосов", - говорится в сообщении. Второй тур выборов состоялся 27-28 января, по предварительным данным явка составила 68,6%. Чтобы победить на выборах, одному из претендентов достаточно получить простое большинство голосов избирателей. Инаугурация нового президента состоится 8 марта.
https://ria.ru/20230128/vybory-1848102551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, петр павел, андрей бабиш
В мире, Чехия, Петр Павел, Андрей Бабиш
Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 53,8 процента голосов
Петр Павел лидирует во втором туре президентских выборов в Чехии с 53,8 процента голосов
ПРАГА, 28 янв - РИА Новости. Генерал армии в запасе Петр Павел сохраняет отрыв от экс-премьера Андрея Бабиша во втором туре выборов президента Чехии с 53,8% голосов после подсчета данных на 25% избирательных участков, сообщило Чешское статуправление.
"На втором месте находится экс-премьер Андрей Бабиш, у него 46,2% голосов", - говорится в сообщении.
Второй тур выборов состоялся 27-28 января, по предварительным данным явка составила 68,6%. Чтобы победить на выборах, одному из претендентов достаточно получить простое большинство голосов избирателей. Инаугурация нового президента состоится 8 марта.