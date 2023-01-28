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СМИ: Британия может дать Украине истребители после вывода российских войск - РИА Новости, 28.01.2023
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СМИ: Британия может дать Украине истребители после вывода российских войск
СМИ: Британия может дать Украине истребители после вывода российских войск - РИА Новости, 28.01.2023
СМИ: Британия может дать Украине истребители после вывода российских войск
Британия может предоставить Украине боевые самолеты, но лишь после вывода российских войск, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T03:42
2023-01-28T09:44
в мире
украина
сергей лавров
россия
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Британия может предоставить Украине боевые самолеты, но лишь после вывода российских войск, пишет газета Telegraph.По данным издания, один из высокопоставленных источников в британских ВВС не исключил, что Киеву передадут авиацию. При этом он отметил, что такой шаг — не приоритет для Лондона. По словам источника, Украина может получить самолеты для защиты воздушного пространства, но только когда Россия покинет ее территорию.Ранее Владимир Зеленский после того, как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, призвал поставить Киеву самолеты и ракеты.Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, украина, сергей лавров, россия, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Сергей Лавров, Россия, Дмитрий Песков, НАТО
03:42 28.01.2023 (обновлено: 09:44 28.01.2023)
 
СМИ: Британия может дать Украине истребители после вывода российских войск

Telegraph: Лондон может передать истребители ВСУ в случае вывода ВС России с Украины

© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Британия может предоставить Украине боевые самолеты, но лишь после вывода российских войск, пишет газета Telegraph.
По данным издания, один из высокопоставленных источников в британских ВВС не исключил, что Киеву передадут авиацию. При этом он отметил, что такой шаг — не приоритет для Лондона.
По словам источника, Украина может получить самолеты для защиты воздушного пространства, но только когда Россия покинет ее территорию.
Ранее Владимир Зеленский после того, как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, призвал поставить Киеву самолеты и ракеты.
Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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