https://ria.ru/20230128/britaniya-1848044503.html

СМИ: Британия может дать Украине истребители после вывода российских войск

СМИ: Британия может дать Украине истребители после вывода российских войск - РИА Новости, 28.01.2023

СМИ: Британия может дать Украине истребители после вывода российских войск

Британия может предоставить Украине боевые самолеты, но лишь после вывода российских войск, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T03:42

2023-01-28T03:42

2023-01-28T09:44

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дмитрий песков

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Британия может предоставить Украине боевые самолеты, но лишь после вывода российских войск, пишет газета Telegraph.По данным издания, один из высокопоставленных источников в британских ВВС не исключил, что Киеву передадут авиацию. При этом он отметил, что такой шаг — не приоритет для Лондона. По словам источника, Украина может получить самолеты для защиты воздушного пространства, но только когда Россия покинет ее территорию.Ранее Владимир Зеленский после того, как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, призвал поставить Киеву самолеты и ракеты.Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221102/istrebiteli-1828549875.html

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в мире, украина, сергей лавров, россия, дмитрий песков, нато