https://ria.ru/20230128/boytsy-1848141956.html

СМИ: родственники бойцов теробороны из Полтавы обратились к властям Украины

СМИ: родственники бойцов теробороны из Полтавы обратились к властям Украины - РИА Новости, 28.01.2023

СМИ: родственники бойцов теробороны из Полтавы обратились к властям Украины

Родственники бойцов бригады территориальной обороны из Полтавы, понесшей серьезные потери под Соледаром, записали видеообращение к украинским властям с призывом РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T21:38

2023-01-28T21:38

2023-01-28T21:38

специальная военная операция на украине

в мире

полтава

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артемовск

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Родственники бойцов бригады территориальной обороны из Полтавы, понесшей серьезные потери под Соледаром, записали видеообращение к украинским властям с призывом вернуть солдат с передовой для оказания им медицинской помощи, сообщают украинские СМИ. Издание "Страна.ua" публикует видеозапись обращения родственниц бойцов 116-й бригады территориальной обороны из Полтавы в своем телеграм-канале. "Обращение к властям записали родственники бойцов бригады. Они утверждают, что часть батальонов бригады разбита под Соледаром, понесли большие потери, там не осталась ни одного офицера в строю, нет необходимого оружия и командования. Призывают вернуть бойцов на место дислокации и оказать медицинскую помощь", - говорится в сообщении. Женщины в видео заявляют, что 144, 146 и 148 батальоны 116-й бригады территориальной обороны Полтавы разбиты под Соледаром, в рядах много погибших и пропавших без вести. Женщины обращаются к властям с просьбой помочь им вернуть пострадавших и погибших близких домой. "Им тяжело, они контуженные, раненные, осколки. Их не всех забирают в госпитали, им не дают надлежащего медицинского ухода. Кто голодный, кто холодный, им обуть нечего", - рассказывает женщина на видео. "Страна" также публикует видео, на котором, как утверждается, родственницы военнослужащих блокируют выезд офицера из воинской части, где служат их родные. Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".

https://ria.ru/20230125/donbass-1847334351.html

https://ria.ru/20230119/plennye-1845968197.html

полтава

артемовск

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в мире, полтава, страна.ua, артемовск, вооруженные силы украины, украина