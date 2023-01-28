https://ria.ru/20230128/bolnitsa-1848149602.html

Слуцкий обвинил в ударе по больнице в ЛНР тех, кто поставляет оружие Киеву

Слуцкий обвинил в ударе по больнице в ЛНР тех, кто поставляет оружие Киеву - РИА Новости, 28.01.2023

Слуцкий обвинил в ударе по больнице в ЛНР тех, кто поставляет оружие Киеву

Обстрел Киевом больницы в Новоайдаре на совести тех, кто снабжает Киев оружием, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T23:24

2023-01-28T23:24

2023-01-28T23:24

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

киев

леонид слуцкий (политик)

сергей лавров

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Обстрел Киевом больницы в Новоайдаре на совести тех, кто снабжает Киев оружием, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения, сообщило Минобороны РФ. В министерстве отметили, что удар по гражданскому объекту является военным преступлением. "Эта трагедия, как и множество других, на совести тех, кто столь щедро снабжает оружием людоедский режим Зеленского, обещая ему все больше и больше артиллерии, танков", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Он отметил, что все ввозимое Западом оружие используется, в том числе, против мирного населения. "Список этих военных преступлений множится с каждым днем. И все они - на совести покровителей Зеленского", - заявил Слуцкий. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230128/novoaydar-1848137406.html

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Последствия обстрела больницы в Новоайдаре Правительство ЛНР публикует видео последствий обстрела больницы в Новоайдаре 2023-01-28T23:24 true PT0M23S

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Наталья Макарова

в мире, россия, украина, киев, леонид слуцкий (политик), сергей лавров, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, новоайдар