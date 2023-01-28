https://ria.ru/20230128/bolnitsa-1848132611.html
Пациент краснодарской больницы избил соседей по палате
Пациент краснодарской больницы избил соседей по палате - РИА Новости, 28.01.2023
Пациент краснодарской больницы избил соседей по палате
Правоохранительные органы проверяют сообщение о нападении пациента в краснодарской больнице на двух соседей по палате, сообщили в пресс-службе УМВД России по... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T19:42
2023-01-28T19:42
2023-01-28T23:36
происшествия
краснодар
россия
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КРАСНОДАР, 28 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы проверяют сообщение о нападении пациента в краснодарской больнице на двух соседей по палате, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару. В субботу в сети появилась информация о том, что в краевой клинической больнице Краснодара один из пациентов напал на соседей по палате. "Полиция проводит проверку по этому факту", - говорится в сообщении. По данным ведомства, этот случай произошел еще 18 января. Мужчина 54 лет, действительно, напал на двух пациентов, один из которых скончался на следующий день. Предварительно, пострадавший умер не из-за телесных повреждений, а из-за его болезни, - добавляют в ведомстве. Отмечается, что личность правонарушителя установлена. Его, с учетом состояния, поместили в специализированную психиатрическую больницу.
https://ria.ru/20230123/izbienie-1846764579.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
19:42 28.01.2023 (обновлено: 23:36 28.01.2023)
Пациент краснодарской больницы избил соседей по палате
Полиция проверяет сообщения об избиении пациентом краснодарской больницы соседей по палате
КРАСНОДАР, 28 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы проверяют сообщение о нападении пациента в краснодарской больнице на двух соседей по палате, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
В субботу в сети появилась информация о том, что в краевой клинической больнице Краснодара
один из пациентов напал на соседей по палате.
"Полиция проводит проверку по этому факту", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, этот случай произошел еще 18 января. Мужчина 54 лет, действительно, напал на двух пациентов, один из которых скончался на следующий день.
Предварительно, пострадавший умер не из-за телесных повреждений, а из-за его болезни, - добавляют в ведомстве.
Отмечается, что личность правонарушителя установлена. Его, с учетом состояния, поместили в специализированную психиатрическую больницу.