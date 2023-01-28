https://ria.ru/20230128/bolnitsa-1848132611.html

Пациент краснодарской больницы избил соседей по палате

Пациент краснодарской больницы избил соседей по палате - РИА Новости, 28.01.2023

Пациент краснодарской больницы избил соседей по палате

Правоохранительные органы проверяют сообщение о нападении пациента в краснодарской больнице на двух соседей по палате, сообщили в пресс-службе УМВД России по... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T19:42

2023-01-28T19:42

2023-01-28T23:36

происшествия

краснодар

россия

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КРАСНОДАР, 28 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы проверяют сообщение о нападении пациента в краснодарской больнице на двух соседей по палате, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару. В субботу в сети появилась информация о том, что в краевой клинической больнице Краснодара один из пациентов напал на соседей по палате. "Полиция проводит проверку по этому факту", - говорится в сообщении. По данным ведомства, этот случай произошел еще 18 января. Мужчина 54 лет, действительно, напал на двух пациентов, один из которых скончался на следующий день. Предварительно, пострадавший умер не из-за телесных повреждений, а из-за его болезни, - добавляют в ведомстве. Отмечается, что личность правонарушителя установлена. Его, с учетом состояния, поместили в специализированную психиатрическую больницу.

https://ria.ru/20230123/izbienie-1846764579.html

краснодар

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодар, россия