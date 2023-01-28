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Тамбов поможет восстановить обстрелянную из HIMARS больницу в ЛНР - РИА Новости, 28.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230128/bolnitsa-1848125535.html
Тамбов поможет восстановить обстрелянную из HIMARS больницу в ЛНР
Тамбов поможет восстановить обстрелянную из HIMARS больницу в ЛНР - РИА Новости, 28.01.2023
Тамбов поможет восстановить обстрелянную из HIMARS больницу в ЛНР
Тамбовская область поможет восстановить больницу в подшефном Новоайдарском районе ЛНР, которую украинские войска разрушили с помощью реактивной системы... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T19:33
2023-01-28T19:37
специальная военная операция на украине
тамбовская область
новоайдарский район
луганская народная республика
максим егоров
украина
вооруженные силы украины
рсзо himars
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ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Тамбовская область поможет восстановить больницу в подшефном Новоайдарском районе ЛНР, которую украинские войска разрушили с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров. В субботу украинские войска намеренно нанесли удар из HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре, погибли 14 и ранены 24 пациента больницы и медперсонал. "В наш подшефный Новоайдарский район прилетели HIMARS, предварительно 4 ракеты, в детское отделение. К счастью, детей там не было. Есть жертвы. Сейчас определяются виды и тип разрушений. Мы своих не бросаем. Будем высылать туда наших специалистов и будем помогать восстанавливать больницу. Потому что больница — это одно из главных социальных учреждений, в котором находятся и лечатся наши жители. Еще раз говорю: мы своих не бросаем!", — сообщил Егоров в своем телеграм-канале. Решение о том, что российские регионы возьмут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР, было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР в июне. Регион помогает пострадавшему району восстановить инфраструктуру, жилые частные и многоквартирные дома.
https://ria.ru/20230128/novoaydar-1848115977.html
тамбовская область
новоайдарский район
луганская народная республика
украина
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тамбовская область, новоайдарский район, луганская народная республика, максим егоров, украина, вооруженные силы украины, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Тамбовская область, Новоайдарский район, Луганская Народная Республика, Максим Егоров, Украина, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS
19:33 28.01.2023 (обновлено: 19:37 28.01.2023)
 
Тамбов поможет восстановить обстрелянную из HIMARS больницу в ЛНР

Тамбовская область поможет восстановить больницу в ЛНР, которую разрушили из HIMARS

© Правительство ЛНР / Перейти в медиабанкЗдание районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
Здание районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
© Правительство ЛНР
Перейти в медиабанк
Здание районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Тамбовская область поможет восстановить больницу в подшефном Новоайдарском районе ЛНР, которую украинские войска разрушили с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров.
В субботу украинские войска намеренно нанесли удар из HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре, погибли 14 и ранены 24 пациента больницы и медперсонал.
"В наш подшефный Новоайдарский район прилетели HIMARS, предварительно 4 ракеты, в детское отделение. К счастью, детей там не было. Есть жертвы. Сейчас определяются виды и тип разрушений. Мы своих не бросаем. Будем высылать туда наших специалистов и будем помогать восстанавливать больницу. Потому что больница — это одно из главных социальных учреждений, в котором находятся и лечатся наши жители. Еще раз говорю: мы своих не бросаем!", — сообщил Егоров в своем телеграм-канале.
Решение о том, что российские регионы возьмут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР, было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР в июне. Регион помогает пострадавшему району восстановить инфраструктуру, жилые частные и многоквартирные дома.
Последствия обстрела в Новоайдаре, ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
Вчера, 17:49Специальная военная операция на Украине
Минобороны пообещало найти причастных к удару по больнице в Новоайдаре
 
Специальная военная операция на УкраинеТамбовская областьНовоайдарский районЛуганская Народная РеспубликаМаксим ЕгоровУкраинаВооруженные силы УкраиныРСЗО HIMARS
 
 
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