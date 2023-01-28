https://ria.ru/20230128/bolnitsa-1848125535.html

Тамбов поможет восстановить обстрелянную из HIMARS больницу в ЛНР

Тамбов поможет восстановить обстрелянную из HIMARS больницу в ЛНР - РИА Новости, 28.01.2023

Тамбов поможет восстановить обстрелянную из HIMARS больницу в ЛНР

Тамбовская область поможет восстановить больницу в подшефном Новоайдарском районе ЛНР, которую украинские войска разрушили с помощью реактивной системы... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T19:33

2023-01-28T19:33

2023-01-28T19:37

специальная военная операция на украине

тамбовская область

новоайдарский район

луганская народная республика

максим егоров

украина

вооруженные силы украины

рсзо himars

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ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Тамбовская область поможет восстановить больницу в подшефном Новоайдарском районе ЛНР, которую украинские войска разрушили с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров. В субботу украинские войска намеренно нанесли удар из HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре, погибли 14 и ранены 24 пациента больницы и медперсонал. "В наш подшефный Новоайдарский район прилетели HIMARS, предварительно 4 ракеты, в детское отделение. К счастью, детей там не было. Есть жертвы. Сейчас определяются виды и тип разрушений. Мы своих не бросаем. Будем высылать туда наших специалистов и будем помогать восстанавливать больницу. Потому что больница — это одно из главных социальных учреждений, в котором находятся и лечатся наши жители. Еще раз говорю: мы своих не бросаем!", — сообщил Егоров в своем телеграм-канале. Решение о том, что российские регионы возьмут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР, было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР в июне. Регион помогает пострадавшему району восстановить инфраструктуру, жилые частные и многоквартирные дома.

https://ria.ru/20230128/novoaydar-1848115977.html

тамбовская область

новоайдарский район

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тамбовская область, новоайдарский район, луганская народная республика, максим егоров, украина, вооруженные силы украины, рсзо himars