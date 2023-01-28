19:33 28.01.2023 (обновлено: 19:37 28.01.2023)
Тамбов поможет восстановить обстрелянную из HIMARS больницу в ЛНР
Тамбовская область поможет восстановить больницу в ЛНР, которую разрушили из HIMARS
© Правительство ЛНР / Перейти в медиабанкЗдание районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
© Правительство ЛНР
Здание районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Тамбовская область поможет восстановить больницу в подшефном Новоайдарском районе ЛНР, которую украинские войска разрушили с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров.
В субботу украинские войска намеренно нанесли удар из HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре, погибли 14 и ранены 24 пациента больницы и медперсонал.
"В наш подшефный Новоайдарский район прилетели HIMARS, предварительно 4 ракеты, в детское отделение. К счастью, детей там не было. Есть жертвы. Сейчас определяются виды и тип разрушений. Мы своих не бросаем. Будем высылать туда наших специалистов и будем помогать восстанавливать больницу. Потому что больница — это одно из главных социальных учреждений, в котором находятся и лечатся наши жители. Еще раз говорю: мы своих не бросаем!", — сообщил Егоров в своем телеграм-канале.
Решение о том, что российские регионы возьмут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР, было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР в июне. Регион помогает пострадавшему району восстановить инфраструктуру, жилые частные и многоквартирные дома.