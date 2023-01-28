https://ria.ru/20230128/berbok-1848069809.html
Сенатор прокомментировал слова Анналены Бербок о войне с Россией
Сенатор прокомментировал слова Анналены Бербок о войне с Россией - РИА Новости, 28.01.2023
Сенатор прокомментировал слова Анналены Бербок о войне с Россией
Как бы в ФРГ не пытались интерпретировать слова главы МИД страны Анналены Бербок о России, но в 90-ю годовщину прихода Адольфа Гитлера к власти именно из... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T11:19
2023-01-28T11:19
2023-01-28T11:19
в мире
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андрей климов
адольф гитлер
анналена бербок
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Как бы в ФРГ не пытались интерпретировать слова главы МИД страны Анналены Бербок о России, но в 90-ю годовщину прихода Адольфа Гитлера к власти именно из Берлина заявляют, что натовцы "ведут войну против РФ", заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. Ранее руководитель немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины. "Как бы в ФРГ не интерпретировали январские слова главы германского МИД фрау Бербок, но в 90-ю годовщину прихода Гитлера к власти именно она сказала из Берлина, что натовцы сейчас "ведут войну против России", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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РИА Новости
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в мире, россия, украина, германия, андрей климов, адольф гитлер, анналена бербок, совет федерации рф, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Россия, Украина, Германия, Андрей Климов, Адольф Гитлер, Анналена Бербок, Совет Федерации РФ, Парламентская ассамблея Совета Европы
Сенатор прокомментировал слова Анналены Бербок о войне с Россией
Климов: через 90 лет после прихода Гитлера к власти в Германии говорят о войне с Россией