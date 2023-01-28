https://ria.ru/20230128/berbok-1848042578.html

Немцев шокировали слова Бербок о России

Немцев шокировали слова Бербок о России - РИА Новости, 28.01.2023

Немцев шокировали слова Бербок о России

Читатели немецкого издания Die Welt обрушились с критикой на главу МИД Германии Анналену Бербок после ее слов о "войне против России". Свое мнение они выразили... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T02:00

2023-01-28T02:00

2023-01-28T02:00

в мире

россия

европа

украина

анналена бербок

мария захарова

мид германии

владимир путин

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt обрушились с критикой на главу МИД Германии Анналену Бербок после ее слов о "войне против России". Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.Ранее руководитель немецкого внешнеполитического ведомства Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. Официальный представитель МИД Мария Захарова расценила высказывание Бербок как признание, что Запад заранее спланировал войну против России. Представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер позднее заявил, что слова Бербок были попыткой подчеркнуть, что Евросоюз, НАТО и страны "Большой семерки" едины против "российской агрессии"."Это в любом случае абсолютно недопустимо. Если у нее есть хоть минимум ответственности за нашу страну и за Европу, она должна подать в отставку", - выразил мнение Ansgar B."В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Но для этой дамы сие правило не работает. Она сначала говорит, а потом думает", - заметил Holger D."Господин Шольц, выбирайте, кто из вас двоих врет. Или вы, говорящий о том, что мы не находимся в состоянии войны с Россией, — или ваша госпожа министр иностранных дел. В зависимости от вашего ответа один из вас должен уйти в отставку!" – призвал Norbert S."А что можно еще ожидать от женщины, которая фальсифицировала собственную биографию и без надлежащего образования заняла такой высокий пост?" – резюмировал Гудрун С.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, россия, европа, украина, анналена бербок, мария захарова, мид германии, владимир путин, германия