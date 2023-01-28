https://ria.ru/20230128/bayden-1848145821.html

СМИ: соратники Байдена считают его жену "секретным оружием" на выборах

СМИ: соратники Байдена считают его жену "секретным оружием" на выборах - РИА Новости, 28.01.2023

СМИ: соратники Байдена считают его жену "секретным оружием" на выборах

Супруга президента США Джо Байдена Джилл может стать его "секретным оружием" на предстоящих выборах главы государства в 2024 году, пишет Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T22:20

2023-01-28T22:20

2023-01-28T22:55

в мире

сша

джо байден

меланья трамп

мишель обама

джилл байден

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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Супруга президента США Джо Байдена Джилл может стать его "секретным оружием" на предстоящих выборах главы государства в 2024 году, пишет Блумберг со ссылкой на источники. Отмечается, что Джилл также обменивается с супругом информацией из "реального мира", которую получает от своих студентов. Личность жены Байдена рассматривается менее поляризующей общество, чем две ее предшественницы в роли первых леди — Мелании Трамп и Мишель Обамы. Вместе с тем Джилл по-прежнему остается неизвестной многим американцам даже спустя половину президентского срока своего мужа. "Но в стенах Белого дома она воспринимается как ближайшее и самое защищающее (президента) доверенное лицо", — указывается в сообщении. При этом супруга Байдена, по словам источников, поддерживает выдвижение главы Белого дома на новый президентский срок. Что касается самой избирательной кампании, то, по данным собеседников издания, она пока остается под управлением Белого дома, в первую очередь ближайших советников президента Аниты Данн и Джен Диллон. Спешки с наймом новых сотрудников в 2023 году не ожидается. Двадцатого января прошло два года с момента вступления Байдена в должность — половина его президентского срока. Действующий президент говорил, что собирается участвовать в гонке, но пока не выдвинулся официально.

https://ria.ru/20221227/pens-1841543760.html

https://ria.ru/20221126/mask-1834397108.html

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