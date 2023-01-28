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СМИ: ФБР забрало записные книжки Байдена после обыска в его доме - РИА Новости, 28.01.2023
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СМИ: ФБР забрало записные книжки Байдена после обыска в его доме
СМИ: ФБР забрало записные книжки Байдена после обыска в его доме - РИА Новости, 28.01.2023
СМИ: ФБР забрало записные книжки Байдена после обыска в его доме
ФБР забрало записные книжки президента США Джо Байдена, проведя обыск в его частном доме, сообщил телеканал NBC со ссылкой на осведомленный источник. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T04:35
2023-01-28T09:21
в мире
уилмингтон
джо байден
барак обама
сша
фбр
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. ФБР забрало записные книжки президента США Джо Байдена, проведя обыск в его частном доме, сообщил телеканал NBC со ссылкой на осведомленный источник.По информации источника, записи от руки могут считаться засекреченными данными из-за их конфиденциального содержания.Как отмечает источник, Байден хранил "огромное количество" записных книжек, однако их точное количество ему неизвестно.В середине января стало известно, что при обыске в доме президента в Уилмингтоне в штате Делавэр сотрудники Минюста обнаружили новую порцию секретных документов, третью по счету. Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные документы. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, нашли его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября.Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 год. По информации СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами.Вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена в гараже его дома в Уилмингтоне, позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.Сам глава государства заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает.Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 год. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, а о содержании бумаг он ничего не знает.
https://ria.ru/20230123/bayden-1846711185.html
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в мире, уилмингтон, джо байден, барак обама, сша, фбр, nbc
В мире, Уилмингтон, Джо Байден, Барак Обама, США, ФБР, NBC
04:35 28.01.2023 (обновлено: 09:21 28.01.2023)
 
СМИ: ФБР забрало записные книжки Байдена после обыска в его доме

NBC: ФБР забрало записные книжки президента США Байдена после обыска в его частном доме

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. ФБР забрало записные книжки президента США Джо Байдена, проведя обыск в его частном доме, сообщил телеканал NBC со ссылкой на осведомленный источник.

"Записные книжки были изъяты, потому что записи Байдена на некоторых страницах относятся к его официальной деятельности в качестве вице-президента (при президенте Бараке Обаме. — Прим. ред.), включая подробности его дипломатических контактов <...> и, возможно, содержат отсылки к секретной информации", — говорится в сообщении телеканала.

По информации источника, записи от руки могут считаться засекреченными данными из-за их конфиденциального содержания.
Как отмечает источник, Байден хранил "огромное количество" записных книжек, однако их точное количество ему неизвестно.
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В середине января стало известно, что при обыске в доме президента в Уилмингтоне в штате Делавэр сотрудники Минюста обнаружили новую порцию секретных документов, третью по счету.
Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные документы. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, нашли его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября.
Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 год. По информации СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами.
Вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена в гараже его дома в Уилмингтоне, позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.
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Сам глава государства заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает.
Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 год. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, а о содержании бумаг он ничего не знает.
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