https://ria.ru/20230128/bayden-1848045781.html

СМИ: ФБР забрало записные книжки Байдена после обыска в его доме

СМИ: ФБР забрало записные книжки Байдена после обыска в его доме - РИА Новости, 28.01.2023

СМИ: ФБР забрало записные книжки Байдена после обыска в его доме

ФБР забрало записные книжки президента США Джо Байдена, проведя обыск в его частном доме, сообщил телеканал NBC со ссылкой на осведомленный источник. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T04:35

2023-01-28T04:35

2023-01-28T09:21

в мире

уилмингтон

джо байден

барак обама

сша

фбр

nbc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2d6d4aa11942a3af3fd04a7ca1fb2c5.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. ФБР забрало записные книжки президента США Джо Байдена, проведя обыск в его частном доме, сообщил телеканал NBC со ссылкой на осведомленный источник.По информации источника, записи от руки могут считаться засекреченными данными из-за их конфиденциального содержания.Как отмечает источник, Байден хранил "огромное количество" записных книжек, однако их точное количество ему неизвестно.В середине января стало известно, что при обыске в доме президента в Уилмингтоне в штате Делавэр сотрудники Минюста обнаружили новую порцию секретных документов, третью по счету. Американские СМИ ранее сообщили, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне обнаружили секретные документы. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, нашли его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября.Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 год. По информации СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами.Вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена в гараже его дома в Уилмингтоне, позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.Сам глава государства заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает.Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 год. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, а о содержании бумаг он ничего не знает.

https://ria.ru/20230123/bayden-1846711185.html

https://ria.ru/20230116/dokumenty-1845308494.html

https://ria.ru/20230113/dokumenty-1844663398.html

уилмингтон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, уилмингтон, джо байден, барак обама, сша, фбр, nbc