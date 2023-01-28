https://ria.ru/20230128/bayden-1848038098.html

Байден не исключает военное решение в отношении Ирана, заявили в Белом доме

Байден не исключает военное решение в отношении Ирана, заявили в Белом доме - РИА Новости, 28.01.2023

Байден не исключает военное решение в отношении Ирана, заявили в Белом доме

Президент США Джо Байден не будет исключать военного решения разногласий в отношениях с Ираном, заявил в пятницу представитель Белого дома арабскому телеканалу... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T00:32

2023-01-28T00:32

2023-01-28T06:00

в мире

иран

сша

джо байден

дональд трамп

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ДОХА, 28 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден не будет исключать военного решения разногласий в отношениях с Ираном, заявил в пятницу представитель Белого дома арабскому телеканалу "Аль-Хадас".По его словам, президент США "хочет вернуться к соглашению по ядерной сделке, но время не является подходящим", и "переговоры с Тегераном не являются для Вашингтона приоритетом в настоящее время".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана, в том числе и в отношении иранского нефтяного экспорта. В 2019 году они приняли решение о введении вторичных санкций в отношении лиц и компаний, причастных к продаже иранской нефти.

https://ria.ru/20230124/politika-1847147105.html

иран

сша

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в мире, иран, сша, джо байден, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)