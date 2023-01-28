https://ria.ru/20230128/bayden-1848038098.html
Байден не исключает военное решение в отношении Ирана, заявили в Белом доме
Байден не исключает военное решение в отношении Ирана, заявили в Белом доме - РИА Новости, 28.01.2023
Байден не исключает военное решение в отношении Ирана, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден не будет исключать военного решения разногласий в отношениях с Ираном, заявил в пятницу представитель Белого дома арабскому телеканалу... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T00:32
2023-01-28T00:32
2023-01-28T06:00
в мире
иран
сша
джо байден
дональд трамп
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847529540_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_12a0e5f99584219ee9962176a3a32fe8.jpg
ДОХА, 28 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден не будет исключать военного решения разногласий в отношениях с Ираном, заявил в пятницу представитель Белого дома арабскому телеканалу "Аль-Хадас".По его словам, президент США "хочет вернуться к соглашению по ядерной сделке, но время не является подходящим", и "переговоры с Тегераном не являются для Вашингтона приоритетом в настоящее время".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана, в том числе и в отношении иранского нефтяного экспорта. В 2019 году они приняли решение о введении вторичных санкций в отношении лиц и компаний, причастных к продаже иранской нефти.
https://ria.ru/20230124/politika-1847147105.html
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847529540_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_7065d71e4415555a41a77d7e89936ae5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, джо байден, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Иран, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
00:32 28.01.2023 (обновлено: 06:00 28.01.2023)
Байден не исключает военное решение в отношении Ирана, заявили в Белом доме
В Белом доме заявили, что Байден не будет исключать военного решения в отношении Ирана