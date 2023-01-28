Рейтинг@Mail.ru
Байден не исключает военное решение в отношении Ирана, заявили в Белом доме - РИА Новости, 28.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230128/bayden-1848038098.html
Байден не исключает военное решение в отношении Ирана, заявили в Белом доме
Байден не исключает военное решение в отношении Ирана, заявили в Белом доме - РИА Новости, 28.01.2023
Байден не исключает военное решение в отношении Ирана, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден не будет исключать военного решения разногласий в отношениях с Ираном, заявил в пятницу представитель Белого дома арабскому телеканалу... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T00:32
2023-01-28T06:00
в мире
иран
сша
джо байден
дональд трамп
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847529540_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_12a0e5f99584219ee9962176a3a32fe8.jpg
ДОХА, 28 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден не будет исключать военного решения разногласий в отношениях с Ираном, заявил в пятницу представитель Белого дома арабскому телеканалу "Аль-Хадас".По его словам, президент США "хочет вернуться к соглашению по ядерной сделке, но время не является подходящим", и "переговоры с Тегераном не являются для Вашингтона приоритетом в настоящее время".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана, в том числе и в отношении иранского нефтяного экспорта. В 2019 году они приняли решение о введении вторичных санкций в отношении лиц и компаний, причастных к продаже иранской нефти.
https://ria.ru/20230124/politika-1847147105.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847529540_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_7065d71e4415555a41a77d7e89936ae5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, джо байден, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Иран, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
00:32 28.01.2023 (обновлено: 06:00 28.01.2023)
 
Байден не исключает военное решение в отношении Ирана, заявили в Белом доме

В Белом доме заявили, что Байден не будет исключать военного решения в отношении Ирана

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 28 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден не будет исключать военного решения разногласий в отношениях с Ираном, заявил в пятницу представитель Белого дома арабскому телеканалу "Аль-Хадас".
"Президент Байден не станет исключать выбора военных методов в отношении Ирана", - отметил он.
По его словам, президент США "хочет вернуться к соглашению по ядерной сделке, но время не является подходящим", и "переговоры с Тегераном не являются для Вашингтона приоритетом в настоящее время".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана, в том числе и в отношении иранского нефтяного экспорта. В 2019 году они приняли решение о введении вторичных санкций в отношении лиц и компаний, причастных к продаже иранской нефти.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 17:19
Политика США подрывает мир на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Ирана
 
В миреИранСШАДжо БайденДональд ТрампСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала