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В ЦБ предположили итоговую прибыль банков в 2023 году - РИА Новости, 28.01.2023
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В ЦБ предположили итоговую прибыль банков в 2023 году
В ЦБ предположили итоговую прибыль банков в 2023 году - РИА Новости, 28.01.2023
В ЦБ предположили итоговую прибыль банков в 2023 году
Совокупная прибыль банков в этом году может превысить триллион рублей, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T10:46
2023-01-28T10:46
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Совокупная прибыль банков в этом году может превысить триллион рублей, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. При этом Данилов подчеркнул, что пока не готов назвать точных цифр.По итогам прошедшего года российские банки получили итоговую прибыль в 203 миллиарда рублей. Рекордным стал показатель 2021 года, когда финорганизации заработали 2,4 триллиона.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
10:46 28.01.2023
 
В ЦБ предположили итоговую прибыль банков в 2023 году

ЦБ ожидает прибыль российских банков в 2023 году в размере более триллиона рублей

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Совокупная прибыль банков в этом году может превысить триллион рублей, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
"Если только совсем не будет совсем уж непредвиденных новых потрясений, то результат будет сильно лучше, чем в 2022 году", — заявил он.
При этом Данилов подчеркнул, что пока не готов назвать точных цифр.
По итогам прошедшего года российские банки получили итоговую прибыль в 203 миллиарда рублей. Рекордным стал показатель 2021 года, когда финорганизации заработали 2,4 триллиона.
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Российские банки по итогам 2022 года вышли на прибыль
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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