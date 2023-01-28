https://ria.ru/20230128/banki-1848066232.html

В ЦБ предположили итоговую прибыль банков в 2023 году

В ЦБ предположили итоговую прибыль банков в 2023 году - РИА Новости, 28.01.2023

В ЦБ предположили итоговую прибыль банков в 2023 году

Совокупная прибыль банков в этом году может превысить триллион рублей, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T10:46

2023-01-28T10:46

2023-01-28T10:46

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Совокупная прибыль банков в этом году может превысить триллион рублей, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. При этом Данилов подчеркнул, что пока не готов назвать точных цифр.По итогам прошедшего года российские банки получили итоговую прибыль в 203 миллиарда рублей. Рекордным стал показатель 2021 года, когда финорганизации заработали 2,4 триллиона.

https://ria.ru/20230127/bank-1847837433.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф)