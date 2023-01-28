https://ria.ru/20230128/avtomobil-1848147280.html

На МКАД загорелся автомобиль

На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 28.01.2023

На МКАД загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся в Москве на 33-м километре внутренней стороны МКАД, для движения перекрыта крайняя правая полоса, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T22:37

2023-01-28T22:37

2023-01-28T23:13

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

мкад

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Автомобиль загорелся в Москве на 33-м километре внутренней стороны МКАД, для движения перекрыта крайняя правая полоса, сообщает столичный департамент транспорта. "На внутренней стороне 33-го км МКАД произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Для движения перекрыта крайняя правая полоса", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.Позднее дептранс сообщил, что движение восстановлено.

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, мкад