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На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 28.01.2023
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На МКАД загорелся автомобиль
На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 28.01.2023
На МКАД загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся в Москве на 33-м километре внутренней стороны МКАД, для движения перекрыта крайняя правая полоса, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T22:37
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происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
мкад
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Автомобиль загорелся в Москве на 33-м километре внутренней стороны МКАД, для движения перекрыта крайняя правая полоса, сообщает столичный департамент транспорта. "На внутренней стороне 33-го км МКАД произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Для движения перекрыта крайняя правая полоса", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.Позднее дептранс сообщил, что движение восстановлено.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, мкад
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, МКАД
22:37 28.01.2023 (обновлено: 23:13 28.01.2023)
 
На МКАД загорелся автомобиль

На 33-м километре внутренней стороны МКАД загорелся автомобиль, перекрыта крайняя полоса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Автомобиль загорелся в Москве на 33-м километре внутренней стороны МКАД, для движения перекрыта крайняя правая полоса, сообщает столичный департамент транспорта.
"На внутренней стороне 33-го км МКАД произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Для движения перекрыта крайняя правая полоса", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.
Позднее дептранс сообщил, что движение восстановлено.
 
ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. МосквыМКАД
 
 
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