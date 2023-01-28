https://ria.ru/20230128/avtomobil-1848147280.html
На МКАД загорелся автомобиль
На МКАД загорелся автомобиль - РИА Новости, 28.01.2023
На МКАД загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся в Москве на 33-м километре внутренней стороны МКАД, для движения перекрыта крайняя правая полоса, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T22:37
2023-01-28T22:37
2023-01-28T23:13
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
мкад
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Автомобиль загорелся в Москве на 33-м километре внутренней стороны МКАД, для движения перекрыта крайняя правая полоса, сообщает столичный департамент транспорта. "На внутренней стороне 33-го км МКАД произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Для движения перекрыта крайняя правая полоса", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.Позднее дептранс сообщил, что движение восстановлено.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, мкад
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, МКАД
22:37 28.01.2023 (обновлено: 23:13 28.01.2023)
На МКАД загорелся автомобиль
На 33-м километре внутренней стороны МКАД загорелся автомобиль, перекрыта крайняя полоса