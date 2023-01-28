https://ria.ru/20230128/astronom-1848050154.html

Астроном из Крыма рассказал об открытом им квазиспутнике Земли

Астроном из Крыма рассказал об открытом им квазиспутнике Земли - РИА Новости, 28.01.2023

Астроном из Крыма рассказал об открытом им квазиспутнике Земли

Астероид YG2022, который впервые наблюдался 15 декабря 2022 года, признан научным сообществом квазиспутником Земли, сказал РИА Новости первооткрыватель объекта... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T07:43

2023-01-28T07:43

2023-01-28T07:58

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земля

луна

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Астероид YG2022, который впервые наблюдался 15 декабря 2022 года, признан научным сообществом квазиспутником Земли, сказал РИА Новости первооткрыватель объекта - российский астроном Геннадий Борисов. Борисов – астроном из Крыма, открывший в 2019 году первую и пока единственную в истории межзвездную комету, которая носит его имя. "15 декабря я открыл квазиспутник Земли. Есть естественный спутник – Луна, есть искусственные спутники на орбите, а это астероид, его нумерация YG2022. Размер примерно от 20 до 30 метров, период обращения вокруг Солнца год. Его абсолютная звездная величина 26", - сказал Борисов. Всего, сказал Борисов, на данный момент открыто порядка 6-7 квазиспутников Земли, орбиты которых не проходят через точки Лагранджа L3 и L4. Все они были захвачены в определенное время гравитационным полем нашей планеты. Новая "мини-Луна", согласно проведенным компьютерному моделированию, могла начать вращение на орбите Земли с 1961 года и продолжит оставаться квазиспутником как минимум еще 150 лет, сказал Борисов. Астроном рассказал, что всего за последние два месяца наблюдений он открыл 14 новых околоземных астероидов. "За последние месяц-полтора я открыл 14 околоземных астероидов, включая квазиспутник Земли. Я начал программу два месяца назад по этой тематике. Открыл 10 или 11 Аполлонов, два Амура и вот недавно вышел циркуляр – еще и Атон открыл, орбита которого находится практически внутри орбиты Земли. Атонов открыто очень мало, потому что наблюдать их сложно из-за особенности орбиты", - сказал Борисов. Околоземные астероиды, вращающиеся вокруг Солнца ближе главного пояса, разделяются на четыре типа в зависимости от орбиты: Атиры (чьи орбиты лежат ближе к Солнцу), Атоны, Аполлоны и Амуры (астероиды, чьи орбиты целиком лежат дальше от Солнца, чем земной афелий).

https://ria.ru/20230120/nauka-1846160780.html

https://ria.ru/20230109/kosmos-1843580448.html

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