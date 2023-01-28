https://ria.ru/20230128/armeniya-1848096494.html

Глава МВД Армении заявил об эффективном сотрудничестве с Россией

Глава МВД Армении заявил об эффективном сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 28.01.2023

Глава МВД Армении заявил об эффективном сотрудничестве с Россией

Министр внутренних дел Армении Ваге Казарян на встрече с послом РФ в стране Сергеем Копыркиным заявил об эффективном армяно-российском сотрудничестве. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T15:21

2023-01-28T15:21

2023-01-28T15:22

россия

армения

сергей копыркин

в мире

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ЕРЕВАН, 27 янв - РИА Новости. Министр внутренних дел Армении Ваге Казарян на встрече с послом РФ в стране Сергеем Копыркиным заявил об эффективном армяно-российском сотрудничестве. "Казарян отметил важность эффективного сотрудничества с Российской Федерацией, подчеркнув тесное взаимодействие между правоохранительными структурами двух стран как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций", - говорится на сайте ведомства. Отмечается, что Копыркин поздравил Казаряна с назначением на должность министра внутренних дел и пожелал ему успехов. Посол также подчеркнул, что между МВД Армении и РФ, армянским министерством внутренних дел и посольством России налажено тесное сотрудничество. "Стороны выразили готовность к продолжению и расширению сотрудничества", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230117/armeniya-1845333743.html

https://ria.ru/20221111/obsuzhdenie-1830951042.html

россия

армения

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, армения, сергей копыркин, в мире