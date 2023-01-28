https://ria.ru/20230128/armeniya-1848096494.html
Глава МВД Армении заявил об эффективном сотрудничестве с Россией
Глава МВД Армении заявил об эффективном сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 28.01.2023
Глава МВД Армении заявил об эффективном сотрудничестве с Россией
Министр внутренних дел Армении Ваге Казарян на встрече с послом РФ в стране Сергеем Копыркиным заявил об эффективном армяно-российском сотрудничестве. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T15:21
2023-01-28T15:21
2023-01-28T15:22
россия
армения
сергей копыркин
в мире
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ЕРЕВАН, 27 янв - РИА Новости. Министр внутренних дел Армении Ваге Казарян на встрече с послом РФ в стране Сергеем Копыркиным заявил об эффективном армяно-российском сотрудничестве. "Казарян отметил важность эффективного сотрудничества с Российской Федерацией, подчеркнув тесное взаимодействие между правоохранительными структурами двух стран как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций", - говорится на сайте ведомства. Отмечается, что Копыркин поздравил Казаряна с назначением на должность министра внутренних дел и пожелал ему успехов. Посол также подчеркнул, что между МВД Армении и РФ, армянским министерством внутренних дел и посольством России налажено тесное сотрудничество. "Стороны выразили готовность к продолжению и расширению сотрудничества", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230117/armeniya-1845333743.html
https://ria.ru/20221111/obsuzhdenie-1830951042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, армения, сергей копыркин, в мире
Россия, Армения, Сергей Копыркин, В мире
15:21 28.01.2023 (обновлено: 15:22 28.01.2023)
Глава МВД Армении заявил об эффективном сотрудничестве с Россией
Министр внутренних дел Армении Ваге Казарян встретился с послом России Сергеем Копыркиным
ЕРЕВАН, 27 янв - РИА Новости. Министр внутренних дел Армении Ваге Казарян на встрече с послом РФ в стране Сергеем Копыркиным заявил об эффективном армяно-российском сотрудничестве.
"Казарян отметил важность эффективного сотрудничества с Российской Федерацией, подчеркнув тесное взаимодействие между правоохранительными структурами двух стран как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций", - говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что Копыркин поздравил Казаряна с назначением на должность министра внутренних дел и пожелал ему успехов.
Посол также подчеркнул, что между МВД Армении и РФ, армянским министерством внутренних дел и посольством России налажено тесное сотрудничество.
"Стороны выразили готовность к продолжению и расширению сотрудничества", - говорится в сообщении.