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В Нью-Йорке после смерти избитого полицией афроамериканца прошла акция - РИА Новости, 28.01.2023
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В Нью-Йорке после смерти избитого полицией афроамериканца прошла акция
В Нью-Йорке после смерти избитого полицией афроамериканца прошла акция - РИА Новости, 28.01.2023
В Нью-Йорке после смерти избитого полицией афроамериканца прошла акция
Полиция Нью-Йорка задержала вечером в пятницу троих участников протестных акций после гибели от рук полицейских чернокожего жителя Мемфиса Тайре Николса,... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T08:37
2023-01-28T08:37
в мире
нью-йорк (город)
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манхэттен
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НЬЮ-ЙОРК, 28 янв - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка задержала вечером в пятницу троих участников протестных акций после гибели от рук полицейских чернокожего жителя Мемфиса Тайре Николса, сообщили РИА Новости в полиции города. Ранее полиция американского города Мемфиса обнародовала видеозаписи избиения своими сотрудниками местного жителя, который впоследствии скончался. Полицейские сначала остановили автомобиль, выволокли на улицу 29-летнего Тайре Николса и бросили его на асфальт. Тот сначала не оказывал сопротивления, но потом смог сбежать, несмотря на электрошокер, примененный патрульными. Известие о гибели Николса после жесткого задержания уже вызвало единичные акции протеста. В частности, в Нью-Йорке в пятницу прошло шествие. Люди несли транспаранты "Остановите полицейский террор". В соцсетях появилось видео, как один из участников протеста залез на полицейский автомобиль и ногами проломил лобовое стекло. "В центре Манхэттена произошло три ареста", - сообщили в полиции.
https://ria.ru/20220415/protesty-1783634875.html
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в мире, нью-йорк (город), мемфис, манхэттен
В мире, Нью-Йорк (город), Мемфис, Манхэттен
08:37 28.01.2023
 
В Нью-Йорке после смерти избитого полицией афроамериканца прошла акция

В Нью-Йорке на акции после смерти избитого полицией афроамериканца арестовали трех человек

© AP Photo / WABCСотрудники полиции в Нью-Йорке
Сотрудники полиции в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / WABC
Сотрудники полиции в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 28 янв - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка задержала вечером в пятницу троих участников протестных акций после гибели от рук полицейских чернокожего жителя Мемфиса Тайре Николса, сообщили РИА Новости в полиции города.
Ранее полиция американского города Мемфиса обнародовала видеозаписи избиения своими сотрудниками местного жителя, который впоследствии скончался. Полицейские сначала остановили автомобиль, выволокли на улицу 29-летнего Тайре Николса и бросили его на асфальт. Тот сначала не оказывал сопротивления, но потом смог сбежать, несмотря на электрошокер, примененный патрульными.
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Известие о гибели Николса после жесткого задержания уже вызвало единичные акции протеста. В частности, в Нью-Йорке в пятницу прошло шествие. Люди несли транспаранты "Остановите полицейский террор".
В соцсетях появилось видео, как один из участников протеста залез на полицейский автомобиль и ногами проломил лобовое стекло.
"В центре Манхэттена произошло три ареста", - сообщили в полиции.
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