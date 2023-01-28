https://ria.ru/20230128/arest-1848053726.html

В Нью-Йорке после смерти избитого полицией афроамериканца прошла акция

В Нью-Йорке после смерти избитого полицией афроамериканца прошла акция - РИА Новости, 28.01.2023

В Нью-Йорке после смерти избитого полицией афроамериканца прошла акция

Полиция Нью-Йорка задержала вечером в пятницу троих участников протестных акций после гибели от рук полицейских чернокожего жителя Мемфиса Тайре Николса,... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T08:37

2023-01-28T08:37

2023-01-28T08:37

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НЬЮ-ЙОРК, 28 янв - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка задержала вечером в пятницу троих участников протестных акций после гибели от рук полицейских чернокожего жителя Мемфиса Тайре Николса, сообщили РИА Новости в полиции города. Ранее полиция американского города Мемфиса обнародовала видеозаписи избиения своими сотрудниками местного жителя, который впоследствии скончался. Полицейские сначала остановили автомобиль, выволокли на улицу 29-летнего Тайре Николса и бросили его на асфальт. Тот сначала не оказывал сопротивления, но потом смог сбежать, несмотря на электрошокер, примененный патрульными. Известие о гибели Николса после жесткого задержания уже вызвало единичные акции протеста. В частности, в Нью-Йорке в пятницу прошло шествие. Люди несли транспаранты "Остановите полицейский террор". В соцсетях появилось видео, как один из участников протеста залез на полицейский автомобиль и ногами проломил лобовое стекло. "В центре Манхэттена произошло три ареста", - сообщили в полиции.

https://ria.ru/20220415/protesty-1783634875.html

https://ria.ru/20230123/napadenie-1846930783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), мемфис, манхэттен