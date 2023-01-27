https://ria.ru/20230127/zoloto-1847829626.html

ГП Нидерландов считает, что "скифское золото" может перейти Украине

ГП Нидерландов считает, что "скифское золото" может перейти Украине - РИА Новости, 27.01.2023

ГП Нидерландов считает, что "скифское золото" может перейти Украине

Генпрокурор Нидерландов считает, что "скифское золото" могут передать Украине. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:40

2023-01-27T12:40

2023-01-27T16:34

нидерланды

ситуация вокруг коллекции скифского золота

украина

россия

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республика крым

культура

новости культуры

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ПАРИЖ, 27 янв — РИА Новости. Генпрокурор Нидерландов считает, что "скифское золото" могут передать Украине.В постановлении Верховного суда Нидерландов сообщается, что решение по этому делу предварительно назначено на 15 сентября 2023 года.В Крыму раскритиковали позицию генпрокурора Нидерландов."Это промежуточное мнение — несправедливое и предвзятое по отношению к Крыму. Будем ждать суда и результатов рассмотрения кассационной жалобы в сентябре и окончательной точки в этом вопросе", — заявил РИА Новости директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.После того как суд постановил, что коллекцию должны передать Украине, музеи Крыма в январе 2022 года направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого инстанция начала административный процесс по делу.В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящую из почти двух тысяч артефактов коллекцию вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014-го, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе того же года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни полуострову до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

https://ria.ru/20230127/kollektsii-1847300227.html

https://ria.ru/20221115/skifskoezoloto-1831649345.html

нидерланды

украина

россия

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нидерланды, ситуация вокруг коллекции скифского золота, украина, россия, в мире, республика крым, новости культуры