12:40 27.01.2023 (обновлено: 16:34 27.01.2023)
ГП Нидерландов считает, что "скифское золото" может перейти Украине
Верховный суд Нидерландов вынесет решение о передаче скифского золота Киеву 15 сентября
© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 янв — РИА Новости. Генпрокурор Нидерландов считает, что "скифское золото" могут передать Украине.
"В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что коллекция ("скифского золота") должна быть передана Украине. Это решение может остаться в силе", — говорится в консультативном заключении генпрокурора Нидерландов, опубликованном в пятницу.
В постановлении Верховного суда Нидерландов сообщается, что решение по этому делу предварительно назначено на 15 сентября 2023 года.
В Крыму раскритиковали позицию генпрокурора Нидерландов.
"Это промежуточное мнение — несправедливое и предвзятое по отношению к Крыму. Будем ждать суда и результатов рассмотрения кассационной жалобы в сентябре и окончательной точки в этом вопросе", — заявил РИА Новости директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
После того как суд постановил, что коллекцию должны передать Украине, музеи Крыма в январе 2022 года направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого инстанция начала административный процесс по делу.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
Состоящую из почти двух тысяч артефактов коллекцию вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014-го, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе того же года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни полуострову до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
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