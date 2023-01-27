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ГП Нидерландов считает, что "скифское золото" может перейти Украине - РИА Новости, 27.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230127/zoloto-1847829626.html
ГП Нидерландов считает, что "скифское золото" может перейти Украине
ГП Нидерландов считает, что "скифское золото" может перейти Украине - РИА Новости, 27.01.2023
ГП Нидерландов считает, что "скифское золото" может перейти Украине
Генпрокурор Нидерландов считает, что "скифское золото" могут передать Украине. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:40
2023-01-27T16:34
нидерланды
ситуация вокруг коллекции скифского золота
украина
россия
в мире
республика крым
культура
новости культуры
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ПАРИЖ, 27 янв — РИА Новости. Генпрокурор Нидерландов считает, что "скифское золото" могут передать Украине.В постановлении Верховного суда Нидерландов сообщается, что решение по этому делу предварительно назначено на 15 сентября 2023 года.В Крыму раскритиковали позицию генпрокурора Нидерландов."Это промежуточное мнение — несправедливое и предвзятое по отношению к Крыму. Будем ждать суда и результатов рассмотрения кассационной жалобы в сентябре и окончательной точки в этом вопросе", — заявил РИА Новости директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.После того как суд постановил, что коллекцию должны передать Украине, музеи Крыма в январе 2022 года направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого инстанция начала административный процесс по делу.В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящую из почти двух тысяч артефактов коллекцию вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014-го, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе того же года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни полуострову до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
https://ria.ru/20230127/kollektsii-1847300227.html
https://ria.ru/20221115/skifskoezoloto-1831649345.html
нидерланды
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нидерланды, ситуация вокруг коллекции скифского золота, украина, россия, в мире, республика крым, новости культуры
Нидерланды, Ситуация вокруг коллекции скифского золота, Украина, Россия, В мире, Республика Крым, Культура, Новости культуры
12:40 27.01.2023 (обновлено: 16:34 27.01.2023)
 
ГП Нидерландов считает, что "скифское золото" может перейти Украине

Верховный суд Нидерландов вынесет решение о передаче скифского золота Киеву 15 сентября

© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 27 янв — РИА Новости. Генпрокурор Нидерландов считает, что "скифское золото" могут передать Украине.

"В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что коллекция ("скифского золота") должна быть передана Украине. Это решение может остаться в силе", — говорится в консультативном заключении генпрокурора Нидерландов, опубликованном в пятницу.

В постановлении Верховного суда Нидерландов сообщается, что решение по этому делу предварительно назначено на 15 сентября 2023 года.
В Крыму раскритиковали позицию генпрокурора Нидерландов.
"Это промежуточное мнение — несправедливое и предвзятое по отношению к Крыму. Будем ждать суда и результатов рассмотрения кассационной жалобы в сентябре и окончательной точки в этом вопросе", — заявил РИА Новости директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Посетительница на выставке Крым: золото и секреты Черного моря в музее Allard Pierson Museum, Амстердам - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 02:31
Дело о возвращении коллекции скифского золота из Нидерландов
После того как суд постановил, что коллекцию должны передать Украине, музеи Крыма в январе 2022 года направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого инстанция начала административный процесс по делу.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
Состоящую из почти двух тысяч артефактов коллекцию вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014-го, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе того же года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни полуострову до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
15 ноября 2022, 15:38Культура
Пиотровский высказался о возвращении "Скифского золота" в музеи Крыма
 
КультураНидерландыСитуация вокруг коллекции скифского золотаУкраинаРоссияВ миреРеспублика КрымНовости культуры
 
 
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