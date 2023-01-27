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"Курганмашзавод" выполнил оборонзаказ на бронетехнику для спецоперации - РИА Новости, 27.01.2023
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"Курганмашзавод" выполнил оборонзаказ на бронетехнику для спецоперации
"Курганмашзавод" выполнил оборонзаказ на бронетехнику для спецоперации - РИА Новости, 27.01.2023
"Курганмашзавод" выполнил оборонзаказ на бронетехнику для спецоперации
"Курганмашзавод" своевременно выполнил в минувшем году гособоронзаказ (ГОЗ) на необходимую для спецоперации на Украине бронетехнику: БМП-3, десантные БТР-МДМ и... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:55
2023-01-27T11:08
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
сергей чемезов
ростех
высокоточные комплексы
тракторные заводы
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. "Курганмашзавод" своевременно выполнил в минувшем году гособоронзаказ (ГОЗ) на необходимую для спецоперации на Украине бронетехнику: БМП-3, десантные БТР-МДМ и БМД-4М, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Курганмашзавод" является в РФ одним из главных производителей современных видов бронетранспортеров, боевых машин пехоты, другой техники. "Сегодня он (завод) успешно работает в составе "Высокоточных комплексов", поставляет необходимую для СВО бронетехнику, своевременно выполнил в 2022 году ГОЗ на поставку БМП-3, десантных БТР-МДМ и БМД-4М", - сказал глава "Ростеха". До включения в состав "Ростеха" предприятие входило в концерн "Тракторные заводы", который "едва не утянул на дно множество активов по всей стране". "Мы буквально спасли легендарный завод от остановки и банкротства", - напомнил Чемезов. Решение о передаче завода в контур "Высокоточных комплексов" госкорпорации "Ростех" было принято в 2018 году. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230127/superjet-1847778056.html
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безопасность, украина, россия, сергей чемезов, ростех, высокоточные комплексы, тракторные заводы, бмп-3, бмд-4м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Сергей Чемезов, Ростех, Высокоточные комплексы, Тракторные заводы, БМП-3, БМД-4М
10:55 27.01.2023 (обновлено: 11:08 27.01.2023)
 
"Курганмашзавод" выполнил оборонзаказ на бронетехнику для спецоперации

Чемезов: "Курганмашзавод" в срок выполнил оборонзаказ на бронетехнику для спецоперации

© РИА Новости / Евгений Кузьмин / Перейти в медиабанкСварка корпуса бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка" в цехе Курганского машиностроительного завода
Сварка корпуса бронетранспортера БТР-МДМ Ракушка в цехе Курганского машиностроительного завода - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Сварка корпуса бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка" в цехе Курганского машиностроительного завода. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. "Курганмашзавод" своевременно выполнил в минувшем году гособоронзаказ (ГОЗ) на необходимую для спецоперации на Украине бронетехнику: БМП-3, десантные БТР-МДМ и БМД-4М, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Курганмашзавод" является в РФ одним из главных производителей современных видов бронетранспортеров, боевых машин пехоты, другой техники.
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"Сегодня он (завод) успешно работает в составе "Высокоточных комплексов", поставляет необходимую для СВО бронетехнику, своевременно выполнил в 2022 году ГОЗ на поставку БМП-3, десантных БТР-МДМ и БМД-4М", - сказал глава "Ростеха".
До включения в состав "Ростеха" предприятие входило в концерн "Тракторные заводы", который "едва не утянул на дно множество активов по всей стране".
"Мы буквально спасли легендарный завод от остановки и банкротства", - напомнил Чемезов.
Решение о передаче завода в контур "Высокоточных комплексов" госкорпорации "Ростех" было принято в 2018 году.
Читайте полный текст интервью >>
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияСергей ЧемезовРостехВысокоточные комплексыТракторные заводыБМП-3БМД-4М
 
 
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