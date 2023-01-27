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Путин поручил обеспечить увеличение роста зарплат в 2023 году

Путин поручил обеспечить увеличение роста зарплат в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2023

Путин поручил обеспечить увеличение роста зарплат в 2023 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в 2023 году обеспечить увеличение роста реальных зарплат, снижение уровня бедности, увеличение... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:29

2023-01-27T18:29

2023-01-27T18:29

михаил мишустин

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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общество

экономика

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в 2023 году обеспечить увеличение роста реальных зарплат, снижение уровня бедности, увеличение продолжительности жизни и рождаемости, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание... достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: <...> рост реальной заработной платы; снижение уровня бедности и неравенства населения по доходам; увеличение ожидаемой продолжительности жизни; увеличение рождаемости", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения – до 1 марта 2023 года, далее – один раз в месяц. Ответственные за исполнение поручения – премьер-министр России Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

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михаил мишустин, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, общество, экономика