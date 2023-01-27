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Путин поручил обеспечить увеличение роста зарплат в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2023
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Путин поручил обеспечить увеличение роста зарплат в 2023 году
Путин поручил обеспечить увеличение роста зарплат в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2023
Путин поручил обеспечить увеличение роста зарплат в 2023 году
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в 2023 году обеспечить увеличение роста реальных зарплат, снижение уровня бедности, увеличение... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:29
2023-01-27T18:29
михаил мишустин
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
общество
экономика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в 2023 году обеспечить увеличение роста реальных зарплат, снижение уровня бедности, увеличение продолжительности жизни и рождаемости, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание... достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: &lt;...&gt; рост реальной заработной платы; снижение уровня бедности и неравенства населения по доходам; увеличение ожидаемой продолжительности жизни; увеличение рождаемости", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения – до 1 марта 2023 года, далее – один раз в месяц. Ответственные за исполнение поручения – премьер-министр России Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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михаил мишустин, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, общество, экономика
Михаил Мишустин, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Россия, Общество, Экономика
18:29 27.01.2023
 
Путин поручил обеспечить увеличение роста зарплат в 2023 году

Путин поручил обеспечить увеличение роста зарплат и снижение уровня бедности в 2023 году

© Depositphotos.com / FascinadoraРоссийские рубли
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в 2023 году обеспечить увеличение роста реальных зарплат, снижение уровня бедности, увеличение продолжительности жизни и рождаемости, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание... достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: <...> рост реальной заработной платы; снижение уровня бедности и неравенства населения по доходам; увеличение ожидаемой продолжительности жизни; увеличение рождаемости", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения – до 1 марта 2023 года, далее – один раз в месяц. Ответственные за исполнение поручения – премьер-министр России Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 02:17
Названы выплаты, которые должны платить работодатели кроме зарплаты
 
Михаил МишустинВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссияОбществоЭкономика
 
 
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