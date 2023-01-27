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Путин поручил обеспечить увеличение роста зарплат в 2023 году
Путин поручил обеспечить увеличение роста зарплат в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2023
Путин поручил обеспечить увеличение роста зарплат в 2023 году
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в 2023 году обеспечить увеличение роста реальных зарплат, снижение уровня бедности, увеличение... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:29
2023-01-27T18:29
2023-01-27T18:29
михаил мишустин
владимир путин
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эльвира набиуллина
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общество
экономика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в 2023 году обеспечить увеличение роста реальных зарплат, снижение уровня бедности, увеличение продолжительности жизни и рождаемости, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание... достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: <...> рост реальной заработной платы; снижение уровня бедности и неравенства населения по доходам; увеличение ожидаемой продолжительности жизни; увеличение рождаемости", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения – до 1 марта 2023 года, далее – один раз в месяц. Ответственные за исполнение поручения – премьер-министр России Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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михаил мишустин, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, общество, экономика
Михаил Мишустин, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Россия, Общество, Экономика
Путин поручил обеспечить увеличение роста зарплат в 2023 году
Путин поручил обеспечить увеличение роста зарплат и снижение уровня бедности в 2023 году