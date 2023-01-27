https://ria.ru/20230127/zapad-1847948006.html

Эксперт назвал утопической задачу договориться с Западом

Эксперт назвал утопической задачу договориться с Западом - РИА Новости, 27.01.2023

Эксперт назвал утопической задачу договориться с Западом

С задачами, которые ставит перед собой Запад, а также в существующей русофобской атмосфере, договориться с Западом - утопическая задача, заявил в пятницу... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T16:46

2023-01-27T16:46

2023-01-27T16:46

россия

европа

нато

в мире

русофобия

сша

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. С задачами, которые ставит перед собой Запад, а также в существующей русофобской атмосфере, договориться с Западом - утопическая задача, заявил в пятницу обозреватель журнала "Историк", член Зиновьевского клуба Международной медиагруппы "Россия сегодня" Олег Назаров. "Россия не покорилась Западу, что вызвало оголтелый всплеск русофобии. Я согласен, что в атмосфере такой русофобии, с такими задачами, которые ставит перед собой Запад, по-любому договориться с Западом - совершенно утопическая задача",- сказал Назаров в ходе заседания Зиновьевского клуба на тему "Конфликт России и НАТО", прошедшегося на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что сценарий Запада о стирании России из истории упорно реализуется в данное время по разным направлениям. "Каждый разрушенный и снесенный памятник в Европе и где бы то ни было - это шаг в направлении стирания России из истории", - добавил он.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

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россия, европа, нато, в мире, русофобия, сша