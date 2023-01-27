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Улучшение отношений с США пока невозможно, заявила Захарова - РИА Новости, 27.01.2023
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Улучшение отношений с США пока невозможно, заявила Захарова
Улучшение отношений с США пока невозможно, заявила Захарова - РИА Новости, 27.01.2023
Улучшение отношений с США пока невозможно, заявила Захарова
Москва сейчас не оперирует категориями улучшения отношений с Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:05
2023-01-27T16:13
в мире
москва
сша
мария захарова
линн трейси
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва сейчас не оперирует категориями улучшения отношений с Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, "прогрессом, наверное, было бы неухудшение двусторонних отношений". "Но и в это верится с трудом", - добавила Захарова в ходе брифинга. Ранее американская дипмиссия сообщила, что новый посол США в России Линн Трейси приехала в Москву. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Трейси владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии. До последнего времени она была послом США в Армении, в 2012-2014 годах служила заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах – замглавы миссии в Туркмении. Во время работы в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "За героизм", пережив попытку вооруженного нападения. Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.
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в мире, москва, сша, мария захарова, линн трейси, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Москва, США, Мария Захарова, Линн Трейси, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:05 27.01.2023 (обновлено: 16:13 27.01.2023)
 
Улучшение отношений с США пока невозможно, заявила Захарова

Захарова: об улучшении отношений с США на фоне объявленной ими гибридной войны речи нет

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва сейчас не оперирует категориями улучшения отношений с Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Что касается возможности улучшения российско-американских отношений на фоне фактически объявленной нам Вашингтоном гибридной войны, мы, разумеется, этими категориями сейчас не оперируем. О каком возможном улучшении может идти речь, если они принимают решение о поставке тяжелых вооружений, из которых наших граждан будут убивать", - сказала она.
По ее словам, "прогрессом, наверное, было бы неухудшение двусторонних отношений".
"Но и в это верится с трудом", - добавила Захарова в ходе брифинга.
Ранее американская дипмиссия сообщила, что новый посол США в России Линн Трейси приехала в Москву. Она стала первой в истории женщиной на этой должности.
Трейси владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии. До последнего времени она была послом США в Армении, в 2012-2014 годах служила заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах – замглавы миссии в Туркмении.
Во время работы в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "За героизм", пережив попытку вооруженного нападения. Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.
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В миреМоскваСШАМария ЗахароваЛинн ТрейсиМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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