https://ria.ru/20230127/zakharova-1847932317.html

Улучшение отношений с США пока невозможно, заявила Захарова

Улучшение отношений с США пока невозможно, заявила Захарова - РИА Новости, 27.01.2023

Улучшение отношений с США пока невозможно, заявила Захарова

Москва сейчас не оперирует категориями улучшения отношений с Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T16:05

2023-01-27T16:05

2023-01-27T16:13

в мире

москва

сша

мария захарова

линн трейси

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва сейчас не оперирует категориями улучшения отношений с Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, "прогрессом, наверное, было бы неухудшение двусторонних отношений". "Но и в это верится с трудом", - добавила Захарова в ходе брифинга. Ранее американская дипмиссия сообщила, что новый посол США в России Линн Трейси приехала в Москву. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Трейси владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии. До последнего времени она была послом США в Армении, в 2012-2014 годах служила заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах – замглавы миссии в Туркмении. Во время работы в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "За героизм", пережив попытку вооруженного нападения. Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.

https://ria.ru/20230127/posol-1847914709.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, москва, сша, мария захарова, линн трейси, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)