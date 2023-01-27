16:05 27.01.2023 (обновлено: 16:13 27.01.2023)
Улучшение отношений с США пока невозможно, заявила Захарова
Захарова: об улучшении отношений с США на фоне объявленной ими гибридной войны речи нет
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва сейчас не оперирует категориями улучшения отношений с Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Что касается возможности улучшения российско-американских отношений на фоне фактически объявленной нам Вашингтоном гибридной войны, мы, разумеется, этими категориями сейчас не оперируем. О каком возможном улучшении может идти речь, если они принимают решение о поставке тяжелых вооружений, из которых наших граждан будут убивать", - сказала она.
По ее словам, "прогрессом, наверное, было бы неухудшение двусторонних отношений".
"Но и в это верится с трудом", - добавила Захарова в ходе брифинга.
Ранее американская дипмиссия сообщила, что новый посол США в России Линн Трейси приехала в Москву. Она стала первой в истории женщиной на этой должности.
Трейси владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии. До последнего времени она была послом США в Армении, в 2012-2014 годах служила заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах – замглавы миссии в Туркмении.
Во время работы в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "За героизм", пережив попытку вооруженного нападения. Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.